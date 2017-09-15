Межрегиональная защита прав потребителей Сибири банкротит «Нарымский квартал Строймастер»

Межрегиональная защита прав потребителей Сибири подала иск о банкротстве ООО «Нарымский квартал Строймастер» в арбитражный суд Новосибирской области.



14 сентября на сайте арбитражного суда Новосибирской области опубликован иск о банкротстве ООО «Нарымский квартал Строймастер». Компанию банкротит межрегиональная защита прав потребителей Сибири. Указана и сумма требований – она составляет 2 млн руб.

По данным ЕГРЮЛ, возглавляет межрегиональную защиту прав потребителей Сибири Сергей Стаханов, а также является одним из учредителей организации. Среди других учредителей также значатся Олег Гутов и Андраник Авагян, который известен как управляющий партнер юридической фирмы «Пактум».

ООО «Нарымский квартал Строймастер» за этот год получает уже не первый иск о банкротстве. В конце июля с аналогичными требованиями в суд обратилось АО «СИБЭКО». Задолженность компании, согласно материалам дела составляла 7,9 млн руб. Впрочем, 11 августа производство по этому дело было прекращено.

Правопредшественником ООО «Нарымский квартал Строймастер» являлось ООО «Новосибирск Строймастер». На данный момент организацию возглавляет Наталья Шабалина. 100% акций принадлежит ООО «Крепость», где генеральным директором является Василий Торшин. Учредитель – кипрский «Миллстен Лимитед».

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