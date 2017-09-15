На текущий период актуальным вопросом для покупателей при выборе недвижимости становится концепция уникального благоустройства жилых комплексов. Предпочтение все чаще отдается объектам с полноценной инфраструктурой, причем не отдельным зданиям, а среде обитания, в которой можно жить сегодня и завтра. Генеральный директор АО «Трансервис» ДЕНИС ВЕРШИНИН в интервью «КС» дал экспертную оценку приоритетам жителей, выбирающих элитную недвижимость. О том, что застройщики вкладывают в понятие «Новый формат жилья», какими достоинствами непременно должен обладать востребованный жилой комплекс, и в какую сторону двигается спрос на элитную недвижимость — в материале «КС».

— Денис Владимирович, расскажите, что вкладывают в понятие «Новый формат жилья» в ЖК «Жуковка»?

— Слово «жилье» — не самое верное определение. Мы вкладываем более глубокий, расширенный смысл, это образ жизни, ее среда, ее атмосфера. В последнее время жителям Новосибирска и других городов России недостаточно только лишь собственных квадратных метров, в которых они живут, общаются, ночуют. Сегодня людей заботит и то, что их окружает, инфраструктура того места, где они проживают. Когда мы говорим о новом образе жизни Жуковки, мы имеем в виду те элементы среды, которые мы создаем вместе с квадратными метрами.

Общая площадь составит порядка 140 000 кв. метров, из которых только 24 000 кв. метров займут квартиры. Все остальное — среда, которая будет создаваться совместно с квартирами. Сюда войдут апартаменты (сегмент гостиничного бизнеса, который позволяет проживать на территории длительное время и вести привычный образ жизни), гостиницы 4 и 5 звезд, большой фитнес-центр и медицинское учреждение, парковки на 30 тысяч кв. метров, конгресс-центр для проведения официальных, культурных, спортивных, развлекательных мероприятий.

Также нельзя не отметить ландшафтные решения, сеть ресторанов и все другие атрибуты, которые, в нашем понимании, обязательны для комфортного и современного проживания. Сейчас мы уже ввели первую очередь, состоящую из апарт-отеля, квартир, парковок, детской комнаты и ресторана, который работает для всех жильцов комплекса. В этом году планируется открытие бассейна, фитнеса. И все это в рамках нормального комплексного подхода, который создает расширенные и востребованные сегодня услуги со стороны жителей и гостей.

— Каковы преимущества ЖК «Жуковка» относительно множества других предложений на рынке? В чем заключается уникальность концепции жилого комплекса?

— Предложения на рынке элитного жилья есть, и они, что естественно, скорее исключительные и индивидуальные, чем массовые. Думаю, их и должно быть немного.

Если мы говорим о достоинствах, то, в первую очередь, это удобное местоположение. Начиная с того, что комплекс вплотную примыкает к Заельцовскому бору, не находясь при этом в его границах, и заканчивая хорошей транспортной доступностью: на дорогу до площади Ленина в выходной день уходит не более 15 минут, в будние дни на автомобиле с учетом пробок — 20–25 минут.

Наше главное преимущество заключается в том, что мы создаем не просто красивое здание, а единый комплекс. Хотя, если честно, я не помню подобных предложений по строительству в обозримой ретроспективе Новосибирска, и не знаю, чтобы кто-то планировал в будущем строить здания с такими фасадами и подходом в целом.

Уже сейчас для жителей нашего комплекса работают ресторан и детская комната, доступны парковки на все количество апартаментов и квартир, планируется много открытий и запусков по расширению инфраструктуры и в этом году. Мы считаем это ключевым моментом, с учетом которого наши клиенты принимают решение о покупке.

— Получается, «Жуковка» является конкурентоспособным предложением, благодаря всем своим преимуществам. А чему сегодня отдают предпочтение покупатели: внутренней отделке или благоустройству территории?

— Думаю, что это взаимодополняющие атрибуты, которые тесно связаны между собой.

В нашем случае вопрос стоит шире, чем просто благоустройство территории. Здесь мы понимаем не столько отдельную установку малых форм и наличие газонов, сколько весь комплекс инфраструктуры, который нами создается: бассейн, рестораны, спорт и фитнес, детские комплексы, холлы, места общего пользования.

Что касается внутренней отделки, мы предоставляем покупателям возможность самим планировать свои решения, с учетом обязательных требований со стороны законодательства и контролирующих органов в части санузлов и других зон. По большому счету это свободное пространство, в рамках которого покупатели формируют планировки самостоятельно либо вместе со своими дизайнерами. Под эти решения мы и создаем внутреннюю планировку тех квартир, которые предлагаем.

— Какой из трех предлагаемых вариантов отделки в «Жуковке» самый востребованный среди покупателей: квартиры без ремонта, с чистовой отделкой или с мебелью под ключ?

— Акценты расставить здесь сложно. Предпочтение отдается как в одну, так и в другую сторону, откуда и появилось такое предложение. Есть люди, которые уверены в себе, привыкли все делать своими руками под личным контролем, и это их право.

Здесь они имеют такую возможность, поскольку реализовать проект можно под индивидуальные требования.

Есть и другие люди, которые отремонтировали множество квартир и понимают, что каждый должен заниматься своим делом. Здесь важно доверие со стороны покупателей, что мы способны сделать все на должном уровне. Доверие мы зарабатываем собственным примером: люди приходят на «Жуковку», заходят в места общего пользования и демонстрационные квартиры, которые отремонтированы и укомплектованы под ключ. Глядя на готовые решения, клиенты понимают, что мы готовы сделать все не хуже. В нескольких квартирах уже завершаются все ремонтные работы под ключ, и скоро мы будем передавать их покупателям в готовом, укомплектованном виде.

— Хватает ли обеспеченных покупателей на рынке, не превышает ли предложение спрос в этом отношении?

— Безусловно, общая ситуация в экономике страны касается людей, которых по уровню благосостояния можно отнести к нашей целевой аудитории. Конечно, нельзя сравнивать периоды 2000-х годов с сегодняшним днем. Спрос стал более требовательным, выверенным, профессиональным, не излишним, и мы к этому готовы.

Мы достаточно консервативны в части нашей финансовой политики, в части подхода к бизнесу. Организовывая строительство, по большому счету, за свои деньги, мы выводим на рынок то количество квартир, которое, по нашему мнению, должно найти своих покупателей. У нас нет массового сегмента. Мы предлагаем достаточно индивидуальный продукт и так же индивидуально ищем, подбираем и ждем нашего покупателя. В том числе это подтверждается и сроком, в течение которого заключается сделка: если в более бюджетном сегменте сделка совершается в течение месяца-двух, то у нас сроки доходят до 3–5 месяцев, на протяжении которых мы показываем объекты, объясняем детали и обо всем договариваемся.

Мы, безусловно, следим за состоянием рынка и альтернативными предложениями в городе и понимаем, что наш покупатель находится не только в Новосибирске, но и во всем Сибирском федеральном округе, в Казахстане, на севере нашей страны. Везде имеется информация о нашем продукте, и мы стараемся через мониторинг этих данных выводить достаточное для выбора количество квартир на продажу.

— К большинству покупателей сегодня относятся жители города и НСО или иногородние и приезжие граждане?

— По состоянию на сегодня наши основные покупатели — новосибирцы. Но нужно понимать, что информация о «Жуковке» начала размещаться и доходить до других регионов сравнительно недавно. Поэтому мы еще не поймали тот обратный эффект, который ожидаем от этих мероприятий.

— По вашему мнению, в какую сторону двигается спрос на жилье подобного плана: ощущается ли спад или, наоборот, есть стабильность и рост интереса к элитным объектам?

— В течение последних лет я, конечно, могу отметить снижение спроса, стабилизация, по-моему, весьма оптимистичная оценка. Спрос стал более аккуратным и продуманным, люди покупают именно то, что им нужно, ориентируясь на проживание здесь уже сегодня и завтра. У нас нет портфельных инвестиционных решений, но это вполне вписывается в логику ситуации в экономике и нашего продукта.

С другой стороны, говоря об увеличении интереса к нашему продукту, мы понимаем, что люди соскучились по инвестициям, появляется желание вкладывать. Депозиты в банках уже не дают такой доходности. Определенная стабилизация на рынке РФ очевидна, по крайней мере, мы ориентируемся на официальные заявления органов власти об этом.

— Инфраструктура в ее комплексном понятии — важная и неотъемлемая часть вложений на сегодня?

— Я считаю, что это решение не имеет альтернативы. Без комплексной инфраструктуры покупатели не рассматривают предложения, и это касается не только элитной недвижимости, но и спускается дальше, о чем свидетельствует инфраструктура, которая создается в эконом-классе. Достаточно посетить их площадки и посмотреть буклеты.

Среда жизни занимает если не ключевое, то очень значимое место при выборе жилья. В моем понимании количество покупателей, нацеленных исключительно на квадратные метры студий в многоэтажках, корректируется сегодня в меньшую сторону.

На правах рекламы

630123, г. Но­во­си­бирск, ул. По­бе­ды, 55, тел. (383) 319–09–19

Застройщик АО «ТРАНСЕРВИС»

С про­ек­т­ной дек­ла­ра­ци­ей мож­но озна­ко­мить­ся на сай­те www.zhukovka-nsk.ru

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter