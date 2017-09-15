В Новосибирской области набирает обороты уборочная кампания. Первые сельхозпредприятия уже объявили о завершении сезонных работ. В 2017 году новосибирские аграрии показали рост по многим направлениям деятельности.

Положительную динамику в финансировании АПК отмечают специалисты Россельхозбанка. О первых результатах работы нового механизма льготного кредитования сельхозпроизводителей, о финансовом состоянии отрасли, о результатах работы за 8 месяцев 2017 года и о ближайших планах развития в интервью «КС» рассказал директор Новосибирского регионального филиала АО «Россельхозбанк» СТАНИСЛАВ ТИШУРОВ.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

— Станислав Александрович, по каким направлениям Новосибирский филиал Россельхозбанка показывает рост в 2017 году?

— На 1 сентября 2017 года общий кредитный портфель филиала достиг 23,3 млрд рублей, с начала года он увеличился на 5%. За 8 месяцев 2017 года филиал выдал 10,3 млрд рублей, из них 1,3 млрд выдано физическим лицам. В 2017 году уверенно растет ресурсная база филиала — сумма привлеченных средств клиентов на указанную дату достигла 18,2 млрд рублей, увеличившись с начала года на 35%. Для филиала это очень важный показатель, поскольку он демонстрирует доверие клиентов и положительную репутацию Банка.

Продолжая удерживать лидерские позиции в поддержке АПК региона, Новосибирский филиал Россельхозбанка развивает сотрудничество с другими отраслями экономики. С начала 2017 года (на 1 сентября) открыто 870 новых расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это более чем в 2,5 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Таким образом, общее количество расчетных счетов в филиале на указанную дату превысило 6 тысяч.

— Как вы оцениваете первые результаты работы нового механизма льготного кредитования сельхозпроизводителей?

— Для АПК введение программы льготного кредитования в начале года стало важным событием. Напомним, что в соответствии с новым порядком субсидирования в 2017 году компенсация части процентной ставки по кредитам предоставляется напрямую уполномоченным кредитным организациям. Это позволило банкам выдавать аграриям займы по льготной ставке и существенно упростило процесс получения господдержки.

Как любой новый проект, этот механизм широко обсуждался на региональном и федеральном уровне, мы активно участвовали во всех дискуссиях в областном парламенте. Сегодня мы можем сказать, что все объемы субсидируемых кредитов в 2017 году сохранены. С января по август 2017 года региональный филиал выдал предприятиям АПК 7,3 млрд руб. По программе льготного кредитования сельхозпроизводителям выдано 38,4% кредитов (2,8 млрд).

На проведение сезонных работ в Новосибирской области за указанный период Россельхозбанк выдал 2,6 млрд рублей, это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 1 сентября 2017 года доля Россельхозбанка на рынке кредитования сезонных работ в Новосибирской области превышает 95%.

С начала 2017 года открыто 870 новых расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Следует сказать и об инвестиционной деятельности. Филиал приступил к финансированию модернизации животноводческого комплекса ООО «Сибирская Нива» в Маслянинском районе. Общая стоимость проекта – 2,9 млрд рублей, из них 2,3 млрд рублей составляют кредитные средства Россельхозбанка. Модернизация фермы позволит увеличить поголовье крупного рогатого скота до 5000 голов, а также повысить производство молока до 280 тонн в сутки.

В настоящее время Россельхозбанк получил одобрение Минсельхоза России на включение в реестр потенциальных заемщиков по программе льготного кредитования АПК очередных заявок. Благодаря оперативному согласованию Минсельхозом России всех заявок клиентов Банка, РСХБ получил возможность направить аграриям льготных кредитов на инвестиционные цели еще на 110 млрд рублей.

— Расскажите о планах работы филиала до конца 2017 года

— До конца года мы определили ряд приоритетных задач, которые касаются развития основных направлений деятельности. Мы стремимся к дальнейшему росту кредитного портфеля, в том числе за счет старта новых инвестиционных проектов в сфере АПК. До конца 2017 года филиал планирует выдать аграриям порядка 2 млрд рублей, из них на инвестиционные цели (в том числе на приобретение сельскохозяйственной техники) будет направлен 1 млрд рублей. Активно идет финансирование уборочной кампании.

До конца года мы откроем в Новосибирске региональный ипотечный центр

Кроме того, мы активизируем работу в рамках соглашения, подписанного между АО «Россельхозбанк» и Министерством экономического развития РФ. Соглашение предполагает новую программу государственной поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, по которой представители МСБ смогут получать заемные средства по выгодным процентным ставкам. В частности, под указанный механизм попадают фермеры и другие малые формы хозяйствования. Мы рассчитываем, что данная программа позволит активизировать инвестиционную деятельность малых предприятий.

В планах филиала — дальнейшее наращивание ресурсной базы, этому способствует как положительная репутация Банка, так и постоянная работа с собственной продуктовой линейкой депозитов как для физических, так и для юридических лиц.

Важным направлением деятельности является расширение филиальной сети Банка. До конца года мы откроем в Новосибирске региональный ипотечный центр. Уже сейчас Новосибирский филиал активно взаимодействует со всеми ключевыми застройщиками региона, а для заемщиков предлагает выгодные условия ипотечных займов.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3349 (выдана Банком России 12. 08. 2015). Реклама

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