АО «СИБЭКО» увеличило объем инвестиций при подготовке к новому отопительному сезону. На ремонтную и инвестиционную программы в компании направили 5,7 млрд руб.

11 сентября генеральный директор АО «СИБЭКО» Руслан Власов рассказал о выполнении инвестиционной и ремонтной программ, а также о готовности к предстоящему осенне-зимнему сезону.

«Подготовка к текущему осенне-зимнему периоду принципиально ничем не отличалась от предыдущих лет. Все запланированные графики выполняются. Надеюсь, как и в предыдущие годы, отопительный сезон пройдет в условиях высокой степени надежности», — сообщил генеральный директор АО «СИБЭКО» Руслан Власов.

По словам замначальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, председателя комитета по энергетике мэрии города Новосибирска Дмитрия Перязева, объекты энергетического хозяйства и жилищного фонда в Новосибирске готовы к отопительному сезону.

«До 15 сентября у нас проводится подготовка потребителей к отопительному сезону с получением паспортов готовности. На сегодня Новосибирск демонстрирует очень высокую степень готовности — 99%. За оставшиеся три дня потребителей у нас подготовят, и думаю, что к пятнице все будут готовы», — сообщил Дмитрий Перязев. Полный разворот системы составит 10 дней.

Как рассказал генеральный директор АО «СИБЭКО», на ремонтную программу компания в 2017 году направила 2,4 млрд руб., а на инвестиционную — 3,2 млрд руб. «Мы продолжаем замену турбоагрегатов на ТЭЦ-3. Построили багерную насосную на ТЭЦ-5. Кроме того, реализуем проект по переводу котельных установок на другой вид топлива. Помимо этого продолжается программа по развитию золоотвалов», — перечислил основные пункты программы модернизации Руслан Власов.

По сравнению с прошлым годом объем средств по ремонтной и инвестиционной программам увеличился на 150 млн руб. и 200 млн руб. соответственно. «Повышение связано на 60% с инфляцией, а также с увеличением объемов работ. По ряду установок мы приняли решение о дополнительном ремонте в связи с ростом количества повреждений поверхности котлов на ТЭЦ-4 и на ТЭЦ-5», — уточнил энергетик. При этом по итогам предыдущего ОЗП на оборудовании ТЭЦ зафиксировано снижение аварийности на 25%, в отличие от теплосетей, где наблюдается рост на 17%.

Как пояснил генеральный директор АО «СИБЭКО», в целом на ремонт и модернизацию оборудования направлено 5,7 млрд руб., в том числе в эту сумму входят теплосети и локальные котельные.

В целом, в текущем году планируется заменить порядка 74 км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. На сегодняшний день выполнение составляет 88 %.

Также Руслан Власов более подробно рассказал о проекте перевода станций на другие виды топлива. «С учетом стратегии, которая выбрана нашей компанией, иного топлива, как уголь, мы не рассматриваем. Другое дело, что сегодня иностранные рынки демонстрируют повышенный спрос на этот продукт, что приводит к росту его стоимости», — пояснил необходимость модернизации энергетик.

В связи с тем, что поставщиков угля для АО «СИБЭКО» ограниченное количество, и все они находятся в Кемеровской области, то в компании начали модернизировать установки для работы с другими марками угля. «Если несколько лет назад мы были плотно привязаны к марке «СС», затем научились сжигать марку «Т», то на сегодня в теплоснабжающей компании идет работа по перестройке агрегатов на марки «Д» и «Г». Разница цен между этими марками позволит получать снижение себестоимости», — отмечает топ-менеджер «СИБЭКО».

Также на пресс-конференции была затронута и проблема задолженности потребителей, прежде всего юридических лиц, перед ресурсоснабжающей организацией. «Несмотря на то, что эта проблема остро стоит не только перед регионом, но и перед страной в целом, механизмы ее решения существуют. Поэтому мы призываем должников не ждать, а как можно скорее выходить на конструктивный диалог с энергокомпанией», — обратился к должникам генеральный директор АО «СИБЭКО». По законодательству компания не должна оказывать услуги тем юрлицам, которые своевременно не оплатили отопление и горячую воду. В «СИБЭКО», в свою очередь, готовы идти на диалог с этой категорией абонентов. «Необходимо только желание должника, и мы решим этот вопрос в формате конструктивного диалога, причем на условиях, которые будут устраивать обе стороны», — добавил Руслан Власов.

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