Как всякая девочка я люблю красивые love story, вытираю слезы в кинотеатре на сеансах мелодрам и восхищаюсь мужскими атлетическими телами. А теперь вопрос: стоит ли мне идти на «Матильду» как на фильм о романтической любви? Или хитрый Алексей Учитель замаскировал в сценах балов, любовных свиданий и нежных речей призывы к национальной вражде, насильственному свержению власти и поджогам?

Впрочем, Учитель воспламенял только сердца умных и прекрасных героев фильма. А поджоги грозят всем кинотеатрам, рискующим показать фильм на своих экранах. Об этом сообщается в письмах, разосланных в адрес киносетей и оказавшихся в распоряжении СМИ. То есть некие люди, прикрываясь темой любви к Богу, угрожают бензином и спичками только за мою возможность увидеть историю с участием известных исторических лиц? Знаете, я была на премьере «Тангейзера» в Новосибирском оперном и видела ТОТ САМЫЙ плакат. Ну, пожала плечами и отвела взгляд на сцену, где собственно и проходило действие оперного спектакля. Кто бы знал, что из-за баннера размером 2х5 м разгорится национальный скандал. Акции протеста «за искусство» (читай: за баннер) и за «чистое искусство» выплеснулись за пределы Новосибирска и были главной новостью России чуть ли не месяц. Кстати, за «чистоту», национальную идею и #простигосподи православие выступали в основном те сограждане, кто в театр редко ходит, а дома на ТВ у них уже давно заело кнопку Первого канала. «Тангейзер» стал всероссийской премьерой. Но не артхаузного спектакля, а конфликта, продолжение которого — это и отмененная в августе премьера спектакля «Нуриев» в Большом, и барышня Поклонская с «Матильдой».

А что же власти? Власти, кстати, эволюционируют! Если в войне вокруг «Тангейзера» министр культуры РФ Владимир Мединский резко критиковал и театр, и режиссера, и новосибирцев, то «Нуриев» тихо сполз со сцены без участия правительства, только по инициативе и решению директора Большого Владимира Урина. А за «Матильду» Мединский вообще вступился! Каждый желающий может насладиться в сети дискуссией между депутатом Поклонской и министром Мединским на тему «Кто кого православнее».

Пока массы на стороне депутата. Идея разошлась так, что если ты «с крестом», то ты должен быть против «Матильды». А если ты силен духом, никого не боишься и, возможно, нигде не работаешь, отчего и маешься бездельем, то вполне себе можешь стать православным активистом. Таким, как, например, 39-летний житель Ирбита Денис Мурашов, который сначала весь день ехал от Ирбита до Екатеринбурга, потом молился в Храме-на-крови, а потом, по его словам «поехал в кино». То есть буквально протаранил двери кинотеатра «Космос» автомобилем, груженным бочкой с горючим.

Пожар был, жертв, слава Богу, нет. А в Санкт-Петербурге прошел масштабный крестный ход, посвященный памяти Александра Невского, на который по разнарядке собирали бюджетников, студентов, школьников и «ответственных граждан». Набрали 100 тысяч. И по словам журналиста fontanka.ru, почти половина из толпы несла плакатики против «Матильды». При этом, как понимаете, ни один агитатор фильм не видел, как не видели его и авторы писем с угрозами, о которых говорилось выше.

Кстати, в этих письмах, по данным СМИ, есть вполне себе ничего финансовый расчет: якобы за каждый сожженный кинотеатр «активист» будет получать по 10 тыс. руб., так что 10 млн рублей хватит, чтобы сжечь все кинотеатры. Даже указан источник финансирования: «неравнодушные граждане Великой Руси».

У этого опального фильма есть свой узкий круг зрителей, включая Поклонскую. Именно она, единственная, разглядела там нечто, что ее, взрослую женщину 37 лет, посадившую за решетку лидеров симферопольской ОПГ «Башмаки», пережившую возвращение Крыма в должности прокурора полуострова, объявленную в розыск радикалами Киева и не раз получавшую от них угрозы, шокировало настолько, что она готова объявить «православный Джихад» в масштабах всей страны, но только чтобы «люди это не смотрели». Вы хотите знать, что это было? Я, пожалуй, нет. Лучше еще раз пересмотрю на диванчике любимые «Унесенные ветром» без излишних богоизбранных ценностей и с вполне пуританскими любовными сценами. Вот и миллиардер Александр Мамут, похоже, как и я, радеет за спокойствие. На сегодня только принадлежащие ему сети «Формула кино» и «Синема парк» отказались от показа «Матильды». Как сказано в официальном пресс-релизе, «по соображениям безопасности».