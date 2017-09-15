Заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам заксобрания Новосибирской области Вадим Агеенко на своей странице в Facebook выложил ответ «Объединенной авиастроительной корпорации» на запрос общественников по поводу строительства мусоросортировочного полигона в селе Раздольное под Новосибирском.

«В мусорном споре поставлена жирная точка», — пишет на своей странице в социальной сети депутат Вадим Агеенко.

Дело в том, что мусоросортировочный полигон, который планируется построить в селе Раздольное, окажется в приаэродромной зоне, что запрещено федеральным законодательством. Об этом Вадим Агеенко говорил и ранее.

Депутат выложил в сеть письмо от ПАО «Объединенной авиастроительной корпорации», которое является собственником авиазавода им В.П.Чкалова. Это ответ на обращение общественников.

В письме сообщается, что 10 июля 2017 года комиссией по согласованию и контролю за строительством зданий и сооружений в районе Филиала ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова» была рассмотрена заявка ООО «Экология-Новосибирск» на согласование строительства и эксплуатации Мусоросортировочного комплекса на приаэродромной территории аэродрома Новосибирск (Ельцовка).

«По итогам рассмотрения указанной заявки дано заключение об отказе согласования строительства Мусоросортировочного комплекса в связи с несоответствием требованиям, установленным законодательством», — говорится в письме.

«Вот вам и жирная точка в бестолковом споре депутатов и общественников с высокопоставленными чиновниками нашего Правительства. То, о чем я многократно говорил членам Правительства, подтвердил собственник аэродрома — строить мусоросортировочный комплекс и полигон в Раздольном нельзя, ни какого согласования концессионер не получит», — комментирует Вадим Агеенко.

Напомним, что 28 августа губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий объявил об остановке реализации проекта по строительству мусоросортировочных комплексов в рамках концессионного соглашения.

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