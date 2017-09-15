Как стало известно «КС», компания Toyota подвела итоги тендера на право быть официальным дилером марки в Барнауле. Напомним, что в первоначальном конкурсе победу одержала московская ГК «Бизнес-Кар», однако свои намерения она не реализовала в установленные сроки, и дистрибьютор был вынужден провести тендер повторно. Новым утвержденным кандидатом в официальные дилеры марки стала местная компания «АлтайЕвроМоторс».

Ранее единственным официальным дилером Toyota и Lexus в Барнауле являлась новосибирская группа компаний «СЛК-Моторс». В условиях падения продаж на авторынке в 2015-2016 годах авторитейлер оказался в сложной финансовой ситуации, связанной с высокой кредитной нагрузкой, что привело к задержкам в выдаче автомобилей клиентам. В феврале 2016 года дистрибьютор Toyota и Lexus принял решение о расторжении договора с группой компаний, после чего салоны в Новосибирске и Барнауле были закрыты. С тех пор новый дилер марок так и не был назначен, а за авторизованным обслуживанием клиентам по сей день приходится ездить к официальным дилерам Toyota и Lexus в соседние регионы.

Как выяснил «КС», ООО «Тойота Мотор» подвело итоги повторного тендера на право быть официальным дилером марки в Барнауле. В самой компании не комментируют результаты конкурса, однако по словам одного из его участников, от дистрибьютора пришло письмо о том, что тендер завершен. Победителем, согласно этим данным, была признана ГК «АлтайЕвроМоторс». В самой компании «КС» подтвердили эту информацию.

Напомним, что возглавляемая Дмитрием Борисовым группа компаний «АлтайЕвроМоторс» является официальным дилером Audi, Skoda, Volkswagen в Барнауле. Также в прошлом году компания стала утвержденным кандидатом в официальные дилеры Porsche в Барнауле, победив в соответствующем тендере.

По данным «КС», в конкурсе, объявленном в августе текущего года, также участвовали другие игроки алтайского авторынка, включая ГК «Терминал Моторс» (официальный дилер Lada, Ford в Бийске, Land Rover и Jaguar в Барнауле и Новосибирске), а также ГК «Реал-Моторс» (официальный дилер KIA, Subaru, Mazda, GM-AvtoVAZ в Барнауле).

Напомним, что первоначальный тендер по Барнаулу проводился дистрибьютором в мае 2017 года. Победителем первоначального тендера являлась московская ГК «Бизнес Кар», официально подтверждавшая «КС» свои планы по Барнаулу. Однако по факту она так и не вышла в регион, вследствие чего дистрибьютор был вынужден проводить тендер повторно. В самой ГК «Бизнес Кар» подтвердили «КС», что планы по развитию в Алтайском крае уже не актуальны. Участники рынка высказывают разные версии того, почему компания могла отказаться от реализации своего замысла по Барнаулу. По одной из них, ГК «Бизнес Кар» не удалось договориться с кредиторами «СЛК-Моторс», в собственности которых оказалось здание «Тойота Центра Барнаул», где можно было организовать временное решение по бренду. В свою очередь альтернативные варианты найти не удалось. По другой версии, ГК «Бизнес Кар» не продвинулась в вопросах строительства полнофункционального ДЦ Toyota в Барнауле. И, наконец, в-третьих, политика дистрибьютора привела к тому, что развивать бизнес в Барнауле оказалось не столь интересным, как это планировалось ранее. В самой ГК «Бизнес Кар» о причинах пересмотра планов по Алтайскому краю обещали ответить позднее.

«КС» будет следить за развитием событий.

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