Почему проиграл на выборах Александр Бойко?

Завершились довыборы в Законодательное собрание Новосибирской области. Победителем стал советник мэра Новосибирска Сергей Клестов, а значит, округ № 21 цвет не поменял и остался «красным». Тем не менее, борьба была серьезной, и для многих наблюдателей ее итог оказался сюрпризом. «КС» попытался провести «разбор полетов», опросив участников выборов и экспертов-политологов.

Причины победы

В Единый день голосования округ № 21 Новосибирска, куда входят Железнодорожный и часть Заельцовского района, выбирал депутата в Законодательное собрание Новосибирской области на место, освободившееся после ухода коммуниста Артема Скатова в мэрию. Партийный цвет депутатского места не изменился: его занял Сергей Клестов, советник мэра Анатолия Локтя, собравший 46,8% голосов. В число кандидатов вошли Александр Бойко («Единая Россия») и Константин Антонов («Родина»), которые набрали соответственно 23,8% и 21,2% голосов. При этом явка была очень низкой — всего 7 937 избирателей, что составило 13,9% от населения округа (по словам председателя избирательной комиссии Новосибирской области Ольги Благо, половина от прошлогодней явки). Сейчас итоги выборов кажутся предсказуемыми и закономерными, и все говорят, что других результатов не стоило и ожидать. Однако отсутствие четких прогнозов на старте кампании и нешуточная борьба, развернутая предвыборными штабами, свидетельствовала о том, что эти выборы действительно были похожи на настоящие, исход которых не предопределен и зависит от воли избирателя. «КС», следивший за ходом кампании, решил обратиться к экспертам и политическим фигурам, чтобы провести «разбор полетов», дать им — теперь постфактум — возможность объяснить то, что невозможно было предсказать.

По мнению руководителя регионального отделения «Справедливой России» депутата Заксобрания НСО Анатолия Кубанова, главными преимуществами кандидата от КПРФ были его опыт политической деятельности и авторитет партии в городе. «Клестов сразу смотрелся более выигрышно, чем его конкуренты. Это опытный участник выборных кампаний, весьма искушенный политический боец. Плюс КПРФ, которая в Новосибирске является правящей партией. По совокупности этих очевидных факторов: опытность Клестова и сильные позиции КПРФ, никто из конкурентов не выглядел серьезным оппонентом», — сказал он «КС».

Секретарь обкома КПРФ и заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Ренат Сулейманов добавляет к числу этих факторов электоральную традицию округа: «Победить нашему кандидату помогло несколько факторов. Во-первых, безусловные качества самого человека, который имеет опыт и законодательной деятельности, и деятельности в исполнительной власти, и достаточно богатый политический опыт. Во-вторых, электоральная традиция округа, так как он один из лучших по поддержке КПРФ».

Заместитель мэра Новосибирска по политике Артем Скатов, бывший представитель 21-го округа в заксобрании, указывает на то, что результаты голосования подтвердили правильность предвыборной стратегии Сергея Клестова. «В агитации использовался лозунг «Поддержи команду Локтя». Многими политтехнологами это расценивалось как ошибка, потому что считалось, что поддержка Локтя падает. И те последние проблемы, с которыми город столкнулся, и та критика, которая звучит на отдельных страницах, распространяется на мнение всех горожан. Однако это в очередной раз не подтвердилось, а подтвердились действительные социологические исследования, которые неоднократно проводились организациями и которые говорят о том, что поддержка мэра стабильна. Наоборот, тех, кто поддерживает Локтя в его начинаниях, становится гораздо больше. Более того, мэра поддерживают в конкретных делах: люди начали оценивать и говорить о приоритетах, которые мэр обозначил год назад, люди начали видеть результаты федеральных программ, которые мэр осуществляет на территории города», — рассказал он в разговоре с корреспондентом «КС».

Причины поражения

Александра Бойко — главу холдинга «Трансервис», выдвинутого «Единой Россией», наблюдатели считали одним из основных конкурентов Сергея Клестова, а кто-то даже пророчил ему победу. Отметим, что у него был и самый большой бюджет предвыборной кампании. По некоторым экспертным оценкам, со всеми затратами, он составил более 27 млн руб. Бюджет кандидата КПРФ наблюдатели оценили в 3 млн руб. В партии «КС» сказали, что затратили на кампанию в 10 раз меньше денег, чем их оппонент (что подтверждает эти цифры). А избирательный фонд Константина Антонова со всеми затратами оценивается экспертами приблизительно в 5–6 млн руб. Интересно эти приблизительные цифры выглядят в пересчете на голоса избирателей. Александр Бойко получил всего 1888 голосов, а следовательно, каждый из них обошелся для него примерно в 14 тыс. руб. Голоса Константина Антонова (а всего их было 1680) можно оценить в 3,5 тыс. руб. А для победителя Сергея Клестова каждый избиратель из 3715 обошелся даже меньше, чем в тысячу рублей.

Поэтому особенно интересно, почему же такой большой избирательный фонд, а также статус кандидата от самой популярной в стране партии не помогли Александру Бойко одержать победу? Часть экспертов объясняют это отсутствием у кандидата политического опыта. «Следует признать, что в политической жизни он новичок, — рассуждает Анатолий Кубанов. — Плюс зашоренность мышления, которое у него формировалось исключительно в бизнес-сфере, мешает гибкости и многоплановости политической жизни. А всякая выборная кампания — это, конечно, квинтэссенция всех социальных отношений. Нельзя полагаться исключительно на опыт коммерсанта, нельзя просчитывать, исходя только из логики бизнес-процессов. Очень много переменных, много настроений, необходимо чутко чувствовать социальную ткань, чутко реагировать на изменения предвыборной кампании». Политолог Яков Савченко указывает на ряд психологических особенностей Александра Бойко, помешавших ему провести успешную кампанию. «Сам Бойко — кандидат непростой, негибкий, со своими стереотипами о том, как все это должно было осуществляться, далекими от реальности». Многие эксперты указывали и на то, что Бойко — не командный игрок, который принимает решения, исходя из собственных взглядов, и не всегда прислушивается к советам.

К тому же, как рассказали ряд экспертов на условиях анонимности, руководство Законодательного собрания не очень хотело видеть Александра Бойко в рядах депутатов. «Бойко был неудобен ни заксобранию, ни «Единой России», ни Городецкому», — сказал один из собеседников «КС».

Руководитель избирательной кампании Александра Бойко Александр Прусаков (Красноярск) сказал «КС», что главной причиной проигрыша считает удачную стратегию оппонентов, а не какие-либо технологические ошибки. «Стратегических ошибок, которые повлияли бы на расклад избирательной кампании, у нас не было, — пояснил он. — Основная причина такого результата — это очень «своевременное» вступление в кампанию Константина Антонова. Практически все голоса, которые у него есть, — это те голоса, которые мог бы получить Александр Бойко, и которые никогда не пришли бы к Сергею Клестову. При этом кампанию Константина Антонова я оцениваю как прекрасную, хотя и было видно, что они работали не на выигрыш. Но, по сути, он «оттянул» основные голоса нашего кандидата», — поясняет политтехнолог. Также он отметил, что при росте явки хотя бы на 4–5%, шансы Александра Бойко выросли бы. «На явку мы работали, и, если сравнивать, например, с округом № 14, она была высокой, но и погода оказалась не на нашей стороне», — добавил Александр Прусаков. «Нельзя сбрасывать со счетов и то, что на коммунистическом округе очень сложно вести кандидата, который имеет образ крупного бизнесмена, ведь голосуют в основном пенсионеры, у которых определенное отношение к таким людям. Поэтому, возможно, нашей ошибкой было то, что с этой категорией граждан стоило выбрать стратегию, приближенную к месту их проживания», — добавил он. Кстати, в прошлом году эта же команда политтехнологов вела кампанию Андрея Каличенко на выборах в Госдуму. «Это тоже был «коммунистический» округ. Однако нам своего кандидата удалось провести, — рассказывает руководитель избирательной кампании. — Так что и в случае с Александром Бойко, несмотря на всю сложность «красного» округа, мы смогли бы выиграть. Но только, если бы не было Антонова. А в данном случае именно он сыграл на руку КПРФ», — подытожил собеседник «КС».

Однако работу политтехнологов Александра Бойко эксперты активно критикуют. Но в то же время, есть мнение, что в отрицательном результате кандидата виноват он сам. «Поскольку Бойко — типичный кандидат от строительной отрасли, то вся его кампания должна была строиться по определенной схеме и могла быть эффективной, — удивляется Яков Савченко. — Но, исходя из его собственных представлений, она получила соответствующие результаты. Такое количество голосов, откровенно говоря, можно было собрать при хорошей организации дней за пять без какой-либо рекламы».

После того, как стали известны результаты голосования, ряд политологов в социальных сетях стали высказывать мнение, что проигрыш Александра Бойко — это сигнал снижения рейтинга губернатора Владимира Городецкого и всего реготделения «Единой России». Эксперты, которых опрашивал «КС», называют это преувеличением. Ренат Сулейманов не считает, что голоса, отданные за Бойко, — это голоса за губернатора: «Я не думаю, что это могло негативно отразиться на кампании Бойко. Владимир Городецкий достаточно узнаваемая фигура, и у него есть какой-то антирейтинг. Но не такой, чтобы его привлечение в кампанию как-то могло кандидата «утопить». Любая достаточно значимая и популярная фигура должна поднимать имидж кандидата, показывать его значимость. В данном случае это не помогло». Анатолий Кубанов указывает, что предположение о тесной связке «Бойко — Городецкий» не учитывает индивидуальные особенности Бойко: «Никто никогда не мог заподозрить его в том, что он командный игрок. Никогда он не ассоциировался ни с Толоконским, ни с Городецким». Депутат Заксобрания Новосибирской области Юрий Зозуля также согласен с тем, что такой тесной ассоциации имен Бойко и Городецкого не было: «Я понимаю связь Клестов — Локоть, но в случае с Бойко это не так. Партия его выдвинула, и губернатор в рамках принципов управления вынужден его поддерживать. Можно упрекать автогонщика, что он проиграл гонку. Но вопрос, на чем он ехал: на «Феррари» или на «Запорожце»? Хотя и там, и там за рулем был».

Победа или поражение?

Константин Антонов, идущий от партии «Родина», известен, в первую очередь, как журналист и эксперт-политолог. Как говорит руководитель новосибирского отделения «Родины», депутат горсовета Вячеслав Илюхин, к услугам политтехнологов они не обращались. Предвыборный штаб составил партийный актив, состоящий из самого Антонова и Елены Зубовой. Эту же информацию подтвердили и другие собеседники «КС», в то же время отметив, что негласно в кампании принимала участие и группа «общественников», ранее выступавшая за отмену роста тарифов ЖКХ в области (подробнее о борьбе указанных активистов с СИБЭКО и ее политическом значении «КС» писал ранее). Учитывая тот факт, что предвыборная стратегия Антонова была построена на протестной повестке, апеллирующей к успеху как раз митингов против повышения тарифов, можно согласиться с мнением о том, что активную поддержку в кампании оказывал политтехнолог и бывший заместитель губернатора Василия Юрченко Виктор Козодой, который продолжает работать в тесном контакте с Антоновым.

Константин Антонов набрал чуть меньше голосов, чем Александр Бойко. Многие это рассматривают, как несомненную удачу. «Для «Родины» это был первый опыт участия в выборах такого уровня. В заксобрание мы никогда не шли по одномандатному округу. Поэтому я считаю, что опыт очень удачный», — говорит Вячеслав Илюхин. Юрий Зозуля также высоко оценивает результаты Антонова: «Человек, который за несколько месяцев до старта вообще был неизвестен, с нуля за несколько месяцев получил 20%, при отсутствии какого-либо административного ресурса. Наверное, это действительно говорит о серьезном потенциале. Я думаю: если бы работа у Антонова началась за год до выборов, то он смог бы составить серьезную конкуренцию тому же Клестову».

С другой стороны, еще летом в политических кругах чувствовалась уверенность, что именно Константин Антонов станет новым депутатом 21-го округа. На волне эйфории после отмены подъема тарифов кандидат и его команда чувствовали себя победителями. Особенно учитывая, что департамент ЖКХ на момент протеста как раз возглавлял их конкурент Сергей Клестов. И даже в КПРФ, по слухам, сильно опасались проиграть именно кандидату «Родины». При этом интересно, что тогда о том, что Константин Антонов выдвигался от партии, никто и не вспоминал. Он планировал выступать как узнаваемая фигура и использовать поддержку известного в Новосибирске Вячеслава Илюхина. Что и не удивительно, ведь бренд «Родины» не очень известен в регионе, и серьезных побед партия никогда не одерживала. Однако сейчас результаты Антонова сравниваются именно с теми цифрами, которые кандидаты «Родины» показали в других регионах.

Показательным примером неудачного привлечения протестной волны в предвыборной кампании является попытка использовать недовольство жителей Тихого центра пешеходной улицей Ленина. Константин Антонов попытался «подверстать» протест горожан к своей агитации, но это так и не принесло видимого результата. Как сообщил «КС» Артем Скатов, «нет участка на этой территории, который бы однозначно выиграл кандидат Антонов, пытавшийся сыграть на этой теме, и на которой однозначно бы проиграл Клестов, который ассоциировался с мэром Новосибирска».

Итоги и перспективы

Главный вопрос: как оценивать итоги выборов на округе? Понятно, что проигравшая в данном случае сторона будет указывать на успехи в целом по области, намекая на случайный и исключительный характер результатов по данному округу. Так и сделал губернатор Владимир Городецкий, выступая перед журналистами. Выигравшая сторона, напротив, говорит не о случайности, а о тренде. Так, Ренат Сулейманов отмечает, что неправильно называть случившееся локальным успехом. «У нас уже 17 депутатов в Законодательном собрании. Поэтому сказать, что это разовая удача, вряд ли можно. Мы научились работать в новых условиях. И это определенным образом скажется на дальнейших избирательных кампаниях, я думаю. Локализовывать наши успехи неправильно. Я считаю, что и на следующих выборах мы себя хорошо проявим», — сказал он «КС».

Кандидат, который не был допущен до голосования по округу, однофамилец «единоросса», руководитель штаба Навального в регионе Сергей Бойко, сказал «КС», что эти выборы выявили еще одну тенденцию. «Где-то в середине 90-х в стране электоральные предпочтения сильно сместились от «идей» к «деньгам». У кого больше средств, тот и выигрывал, независимо от того, что он говорил. Но теперь акцент начинает сдвигаться обратно. Это значит, что избиратель «созрел» и опять хочет разговора, диалога с кандидатом, а не просто массированной полиграфии», — отметил он.

Юрий Зозуля считает, что эти выборы стали показательными еще в одном направлении. «Борьба на этом округе окончательно развеяла миф об административном ресурсе «Единой России». В том числе те ссылки, которые периодически делались в качестве обоснования победы «Единой России», когда говорилось: «Ну вот, у них же административный ресурс, что вы хотите?» Здесь мы видим, что, оказывается, невзирая ни на что, административный ресурс находится в руках администрации. И в зависимости от того, кто представляет администрацию, у того в руках и ресурс. Это не вещь, которая приватизирована «Единой Россией». А вещь, которая является неотъемлемой частью любого органа управления», — сказал он. Юрий Зозуля считает эти выборы показательными. «Борьба на этом округе окончательно развеяла миф об исключительности административного ресурса у «Единой России». В том числе ссылки, которые периодически делались в качестве обоснования победы партии, когда говорилось: «Ну вот, у них же административный ресурс, что вы хотите?» Здесь мы видим, что, оказывается, невзирая ни на что, административный ресурс находится в руках администрации. И в зависимости от того, кто представляет администрацию, у того в руках и ресурс. Это не вещь, которая приватизирована «Единой Россией». А вещь, которая является неотъемлемой частью любого органа управления», — заявил он.

В итоге, глядя на результаты голосования, можно сделать несколько важных выводов. Во-первых, деньги постепенно перестают играть решающую роль на выборах. Пример Александра Бойко, вложившего в кампанию колоссальные средства, отлично доказывает это. Во-вторых, игра на протестных настроениях общественности не позволяет получить действительно серьезные результаты. Избиратель не заинтересован в чистом протесте, а настроен на конструктивное решение проблем. А значит, чистой критикой и популизмом можно оказать давление на действующую власть, но не завоевать ее. И, в-третьих, в Новосибирской области постепенно складывается система, похожая на классическую двухпартийную. Две «партии власти» — «Единая Россия» и КПРФ — начинают работать как противовесы друг друга, стабилизируя социально-политическую обстановку в регионе и делая возможными проявления реальной демократии.

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