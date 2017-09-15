Компания IKEA отказалась от уже начавшегося проекта в Красноярске

Компания IKEA отказалась от ранее намеченного проекта в Красноярске. Выделенная компании земля вновь будет реализована с аукциона. Однако эксперты считают, что организация все же начнет работу в городе в обозримом будущем.

Справка. IKEA — нидерландская производственно-торговая компания со шведскими корнями, имеет крупнейшую в мире торговую сеть по продаже мебели и товаров для дома. Создана в 1943 году. Первый магазин на территории РФ появился в 2000 году. В настоящее время компания имеет 14 торговых точек, в том числе в Омске и Новосибирске. Таким образом, Красноярск мог стать самым восточным городом России, где представлена компания.

Компания IKEA отказалась от ранее заявленного проекта строительства своего торгового комплекса под Красноярском и расторгла соответствующий договор. В самой организации не стали вдаваться в подробности такого решения, сообщив лишь, что оно связано с пересмотром коммерческих показателей проекта. При этом предприятие по-прежнему заинтересовано в развитии своего бизнеса в регионе. Расторжение договора подтвердили и в мэрии Красноярска. По словам исполняющего обязанности руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений городской администрации Максима Несанова, у компании «изменился подход и внутрикорпоративные механизмы к реализации этого проекта».

«На сегодня 50 га много для компании, и она не успевает осваивать участок теми темпами, которые планировала. Но после беседы с представителями компании также есть понимание, что они готовы вернуться в Красноярск при условии, если мы сделаем этот участок меньше до 25–30 га, чтобы он отвечал их требованиям», — объяснил он.

По словам чиновника, мэрия сейчас изучает вариант дробления участка под торговый центр, однако «пока этот вопрос в стадии рассмотрения, надо это или не надо». В этом случае потребуется корректировка проекта межевания и проекта планировки микрорайона, предусматривающая размещение на территории новых объектов. Другое вероятное решение — отказ от дробления участка и объявление по нему нового аукциона в нынешнем виде с последующей передачей другому инвестору.

Право выкупа территории под строительство торгово-развлекательного комплекса ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» (российская «дочка» IKEA) получило в январе 2016 года. Речь шла о двух участках в микрорайоне Солонцы-2 — на 477 тыс. квадратных метров (под строительство ТРЦ) и на 35 тыс. квадратных метров (под обустройства подъезда) с годовой ценой аренды соответственно 244,2 и 13,7 млн рублей. Срок действия договора — 7 лет. Проект оценивался в 9 млрд рублей.

Этому предшествовали длительные переговоры о приходе IKEA в Красноярск. Например, еще летом 2014 года говорилось, что строительство начнется в 2015 году и будет стоить 15 млрд рублей. Известно также, что ранее мэрия уже дважды безуспешно пыталась продать с аукциона указанный участок, однако реализовать его не удалось из-за отсутствия заявок потенциальных инвесторов. Несмотря на это, цена лота на последующих тендерах не снижалась.

Генеральный директор компании «Сибирская финансовая система» Валентин Богомолов полагает, что в ближайшие годы IKEA все же появится в Красноярске.

«Вообще эпопея с заходом этой компании в Красноярск длится уже почти 10 лет. В этом случае на неудачу наверняка повлияли макроэкономические факторы и снижение платежеспособности населения, но все-таки в основном это ситуация специфическая, связанная с конкретно красноярскими проблемами, а не рынком в целом. Однако в обозримой перспективе, я думаю, IKEA в Красноярске все-таки появится. Вся логика развития подталкивает ее к продвижению на Восток», — полагает он.

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