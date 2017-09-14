C начала сентября этого года конкурс «125 идей для Новосибирска», приуроченный к юбилею города в 2018 году, перешел на третий этап — всеобщее голосование. О том, насколько активны новосибирцы, какие идеи самые популярные, рассказал на пресс-конференции 14 сентября заместитель мэра Новосибирска Артем Скатов.

По данным муниципалитета, всего на участие в конкурсе было подано 1298 заявок (748 общегородских и 550 районных), оценку которых в августе вела конкурсная комиссия. Кроме специалистов мэрии, в комиссию вошли представители общественности, в их числе директор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) Наталья Багрова, режиссер-документалист Владимир Эйснер, председатель Совета ветеранов города Новосибирска Владимир Полещук и другие.

Каждую из 1298 идей, помимо конкурсной комиссии, проанализировал организационный комитет. Затем отобранным проектам конкурсная комиссия выставляла баллы по соответствующим критериям: возможность реализации, актуальность и социальная значимость.

«Для нас было важно, чтобы на этап городского голосования прошли те идеи, которые совместимы с реальностью, чтобы представители структурных подразделений мэрии высказали все ответственные мнения, рассчитали возможности и ресурсы города. Кроме того, важно, чтобы идеи были актуальными, несли социальную значимость и возможность позитивных изменений», — подчеркнул заместитель мэра Новосибирска Артем Скатов.

Кураторы конкурса получали от профильных департаментов мэрии рекомендации о реальности осуществления той или иной идеи.

По итогам работы общегородской комиссии и конкурсных комиссий районов для дальнейшего голосования было выбрано 250 идей: 20 на каждый район города и 50 общегородских. Самым активным районом на первом этапе стал Октябрьский, меньше всего заявок подавали в Дзержинском районе.

Популярные заявки, по словам Артема Скатова, в целом можно разделить на несколько ключевых направлений: это история Новосибирска, чистота и комфорт, развитие спорта и физкультуры, досуг для детей (в том числе для детей с ограниченными возможностями), создание инфраструктуры для отдыха, проведение праздничных мероприятий, облагораживание внешнего облика города. Новосибирцы также предложили создать серию передач о выдающихся горожанах и учредить премию «Народный герой».

На сегодня в голосовании приняли участие более 1200 новосибирцев. На сайте можно увидеть, какие идеи горожане выбирают чаще: это «умные» остановки, город без пыли, велодорожки в парках, современные ливневки, дог-боксы (урны для уборки за собаками), облагораживание площади Маркса, самые большие часы в городе, пешеходный транзит, граффити на улицах и дизайн-код Новосибирска.

Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, в целом активность превысила ожидания мэрии. Для реализации отобранных идей будут назначены ответственные департаменты мэрии Новосибирска. Кроме того, как отметил вице-мэр Артем Скатов, будут организованы специальные рабочие группы для тех идей, которые имеют межотраслевой характер.

К участию в реализации отобранных проектов подключатся малый и средний бизнес, а также собственники крупных предприятий. По словам заместителя мэра Артема Скатова, отклик уже есть: «Сибирская ассоциация дизайнеров и архитекторов» предварительно выразила свою готовность участвовать в реализации одной из отобранных идей — установлении стелы на въезде в Новосибирск.

Сегодня рассматривается два варианта локации: по пути от аэропорта Толмачево в Новосибирск и южное направление города.

В отобранные 250 идей вошло и предложение возвести часовню на территории Городской больницы № 1, уточнил Анатолий Локоть. 13 сентября он провел выездное совещание с митрополитом, на котором обсудили концепцию объекта и договорились о том, что часовня будет посвящена Евгению Боткину. Вопрос о выборе подрядчика пока находится на стадии обсуждения, карту реализации этой идеи также еще только предстоит создать.

Сам Анатолий Локоть пока еще не принял участие в голосовании: «Откровенно скажу: сам еще не проголосовал. Это очень ответственный шаг, не менее ответственный, чем на политических выборах. Поэтому хочу немного сосредоточиться, подумать, еще раз посмотреть на проекты и, безусловно, поучаствовать».

Те идеи, которые не были отобраны конкурсной комиссией, станут основой стратегии развития города, ее разработка началась недавно, поделился заместитель мэра: «Более того, мы планируем вернуться к обсуждению этих проектов на дискуссионных площадках по городским приоритетам: «Зеленый город», «Общественный транспорт и безопасные дороги» и «Развитие социальной инфраструктуры».

После проведения конкурса, как уточнил Артем Скатов, сайт «125 идей для города» станет официальным для юбилея Новосибирска.

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