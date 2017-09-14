Сегодня в Технопарке новосибирского Академгородка состоялся запуск коворкинг-центра «Точка кипения», созданного при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ). Власти надеются, что площадка поможет реализации Национальной технологической инициативы (НТИ).

В четверг, 14 сентября на площадке Технопарка в Академгородке Новосибирска состоялось открытие пятой в России коммуникационной площадки «Точка кипения», созданию которой способствовало АСИ. Как отметил на торжественной церемонии полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло, новый коворкинг-центр поможет привлечь молодых специалистов, чьи разработки станут драйвером для развития экономики будущего. Согласился с ним губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, заявивший о значимости открытия новой площадки, которая станет катализатором прорывного развития инноваций в регионе. Губернатор напомнил гостям мероприятия, что реализация проекта уходит корнями в 2013 год, когда в области на первом международном форуме технологического развития «Технопром-2013» была заявлена идея НТИ. Спустя три года, в 2016 году Новосибирская область вошла в число десяти регионов-лидеров конкурса АСИ «Регион НТИ». Напомним, недавно Владимир Городецкий сообщал также о том, что область имеет все шансы теперь стать лидером НТИ в целом.

«Эта площадка («Точка кипения» — прим. «КС») призвана объединить лучшие интеллектуальные ресурсы региона, результатом работы которых станут новые проекты, продукты и направления развития. Уверен, что она не только позволит решать вопросы создания условий для развития технологий внутри региона, но и будет способствовать возникновению идей и проектов, конкурентоспособных на мировом уровне. Правительство региона учтет эти наработки в областной программе реиндустриализации экономики», — подчеркнул Владимир Городецкий.

Директор направления «Молодые профессионалы» АСИ по продвижению новых проектов Дмитрий Песков уверил, что агентство будет оказывать свою помощь в развитии проектов, созданных на базе «Точки кипения». По его словам, до конца года в России число таких площадок увеличится до десяти. АСИ получило порядка 50 заявок и готовится открыть центры в Иркутске, Хабаровске, Владивостоке. Помимо Новосибирска, «Точка кипения» открыта в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Иванове. На момент открытия центра в Новосибирске уже подано около сотни заявок на проведение там мероприятий.

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