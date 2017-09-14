Напомним, что голосование проекта «125 идей для Новосибирска», о котором «КС» подробно писал, началось 1 сентября. Из более чем 1300 представленных на конкурс заявок в шорт-лист вошло 250 предложений, 50 из которых — общегородские, а остальные — районные.

Конкурс «125 идей для Новосибирска» приурочен к 125-летию города. Голосование продлится до 1 октября. В итоге будет выбрано 125 идей, которые планируется реализовать в 2018 году.

Среди представленных на конкурс проектов, помимо таких как ликвидация аварийных деревьев, ремонт дорог, организация детских площадок или создание новых зеленых зон, есть и идеи, касающиеся истории города. В их числе, благоустройство Сквера Героев Революции в центре Новосибирска (предлагается реставрировать памятники на его территории, а также установить лавочки и сделать подсветку), ремонт часов памятника архитектуры «Дом с часами», реставрация скульптур Г.П. Арбатского на ул. Богдана Хмельницкого и другие проекты.

Одна из идей — строительство православной часовни на территории Городской клинической больницы № 1. Недавно мэр Новосибирска Анатолий Локоть и митрополит Новосибирский и Бердский Тихон обсудили это предложение. «Хорошая идея возникла у горожан, мы одобрительно отнеслись к этому начинанию. Владыка Тихон одобрил возведение часовни и идею посвятить её новомученику Евгению Боткину. Мы вместе выбрали подходящее место на территории горбольницы – спокойное, красивое. Со своей стороны город приложит все усилия для того, чтобы здесь была возведена часовня и произведено соответствующее благоустройство», – прокомментировал это начинание глава города.

На данный момент больше всего голосов получили такие городские проекты, как «Умные остановки» (создание остановочных павильонов с информационными и навигационными панелями, обогревателями, Wi-Fi и розетками), «Город без пыли» (формирование ряда правил по организации обочин дорог) и «Велодорожки и выделенная велополоса» (организация велодорожек в парках и выделенной велополосы на Красном проспекте). Из числа районных проектов наиболее активно пока голосуют за идею «Новосибирск – Город Без Пробок» (увеличение пропускной способности магистральных улиц), создание парка в пойме реки Ельцовка и строительство развязки дорог на Плющихинском жилмассиве.

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