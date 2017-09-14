Улицу Ленина в Новосибирске продолжат перекрывать

Проект по превращению улицы Ленина в первую пешеходную улица Новосибирска будет продолжен, рассказал сегодня журналистам мэр Анатолий Локоть.

Как ранее заявляли в мэрии Новосибирска, последние выходные, когда улица Ленина будет пешеходной, придутся на 16 и 17 сентября. Однако сейчас в мэрии принято решение продолжить эксперимент, вызвавший оживленную дискуссию среди горожан. Тем не менее, нужно отметить, что после 17 сентября улицу действительно перестанут перекрывать, а вернутся к этой практике на период новогодних каникул.

«Мы планируем вернуться к реализации проекта в зимние каникулы. Я пока не готов говорить о программе, потому что все это находится в стадии разработки», – рассказал на встрече с журналистами мэр Анатолий Локоть.

Мэр подчеркнул важность эксперимента, показавшего недостатки проекта, над устранением которых теперь будут работать городские власти. Анатолий Локоть согласился с замечаниями по поводу шума, нехватки туалетов, большого количества мусора, но отметил и положительный опыт создания на улице Ленина пешеходной зоны в выходные дни. Итоги проекта будут подведены после приостановления эксперимента до зимних каникул.

«Наработан серьезный опыт. Мы видим проблемы, которые необходимо решать», — подчеркнул глава города.

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