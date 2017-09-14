Корпорация «Иркут» возобновила испытания своего нового пассажирского самолета МС-21. Об этом говорится в официальном релизе компании.

С 13 сентября стартовал второй этап летных испытаний лайнера МС-21, разработчиком которого является корпорация «Иркут».

«13 сентября 2017 года начался второй этап летных заводских доводочных испытаний опытного самолета МС-21-300. В ходе полета доработанные системы самолета работали без замечаний. Продолжительность полета составила около двух часов», — рассказали в корпорации.

В пресс-службе «Иркута» уточнили, что первые летные испытания показали необходимость корректировки программного обеспечения, так что на новые испытания самолет уже вышел с доработанным ПО. Основной целью начавшихся испытаний в корпорации называют расширение диапазона полетов по массе, центровке, скорости и высоте.

Напомним, первый полет лайнер нового поколения совершил 28 мая 2017 года. Предполагается, что МС-21 будет конкурентоспособен с Boeing 737 и Airbus 320 как в России, так и на мировых рынках.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter