В связи с недавними публикациями о поправках в устав Кемеровской области, обязывающих главу региона отчитываться о своих расходах, глава Совета народных депутатов Алексей Синицын заявил, что это не говорит о конфликте между ним и Тулеевым.

Изменения в устав Кемеровской области, предложенные Советом народных депутатов Кузбасса, согласно которым губернатор обязан сообщать о своих расходах, СМИ связали с возможным конфликтом интересов членов облсовета с Аманом Тулеевым. В частности, был приписан конфликт председателю совета Алексею Синицыну с главой региона Аманом Тулеевым, обвинившим первого в подлости.

На сайте совета народных депутатов Синицын разместил открытое обращение к жителям Кемеровской области, в котором опроверг слухи о конфликте интересов с Тулеевым, а поправки в устав назвал «приведением областного законодательства в соответствие с федеральным». Целью вышедших публикаций депутат считает «дезинформацию населения».

«Хочу заявить, что относился, отношусь и буду относиться к Аману Гумировичу с огромным уважением. Считаю его мудрейшим политиком с колоссальным опытом управления», — написал Алексей Синицын.

В своем сообщении он отметил, что исполнительная и законодательная ветви власти по-прежнему действуют сообща на благо жителей Кузбасса, а между ним и губернатором, вне зависимости от внешних факторов и желания отдельных людей, нет конфликта.

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