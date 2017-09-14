На выходных в Новосибирске резко потеплеет

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Новосибирск вернется тепло. Столбик термометра поднимется до +21°C.

Низкие температуры, которые с наступлением осени держатся в Новосибирске, сменятся на выходных резким потеплением. Такой прогноз обещают в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Согласно данным синоптиков, уже в пятницу воздух прогреется до +19°C, без осадков. Однако порывы ветра будут достигать до 14 м/с. В субботу, 16 сентября, сохранится такой же сильный ветер, а температура воздуха может достичь +20°C, днем местами пройдет небольшой дождь. В воскресенье столбик термометра поднимется до +21°C, а уже с понедельника температура воздуха вновь начнет опускаться.

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