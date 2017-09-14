Вчера президиум СО РАН провел заседание, на котором обсуждались выдвинутые на пост председателя СО РАН кандидаты. На должность главы президиум рекомендовал Валентина Пармона.

На прошедшем 13 сентября заседании президиума СО РАН его руководство рекомендовало на пост главы академии нового кандидата. Ранее президиумом официально была поддержана кандидатура директора Института теплофизики Сергея Алексеенко. Предполагалась, что именно он будет рекомендован в качестве будущего руководителя отделения, однако вчера решение было изменено и президиум отдал свое предпочтение научному руководителю Института катализа Валентину Пармону. За академика проголосовал 21 из 42 присутствовавших на заседании членов президиума.

«Он будет первым в бюллетене для голосования, которое пройдет 27 сентября 2017 года в Москве на общем собрании СО РАН — при условии, если состоятся выборы президента и других руководителей РАН», — рассказали в издании СО РАН «Наука в Сибири».

Напомним, на выборы председателя СО РАН зарегистрированы четыре кандидата-академика, давших письменное согласие баллотироваться: Сергей Алексеенко – заведующий отделом физической гидродинамики Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе; Игорь Бычков – директор Института динамики систем и теории управления им. В.М. Матросова; Валерий Верниковский – заведующий лабораторией Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука; Валентин Пармон – научный руководитель Института катализа им. Г.К. Борескова.

На заседании президиума все кандидаты представили свои программы. В частности, Валентин Пармон выступил за выстраивание Сибирским отделением РАН партнерских отношений со всеми ветвями и институтами власти, с государственным и частным бизнесом, за гармонизацию взаимодействия с Минобрнауки и ФАНО России. Как передает издание «Наука в Сибири», Сибирское отделение, по мнению академика, должно стать интегратором научной деятельности в макрорегионе: разобщенные структуры следует объединить в научный центр федерального значения.

Отчеты других кандидатов также опубликованы в материале издания.

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