Федеральные власти включили Обь в список самых грязных рек России

Министерство природы РФ подготовило доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2016 году», согласно которому вода из реки Обь непригодна для питья. Об этом со ссылкой на ведомство пишут «Известия».

Реки каждого федерального округа Минприроды РФ поделило на «грязные» и «экстремально грязные», состояние которых не меняется десятилетиями. В число тех рек, вода из которых непригодна для питья, попали Волга, Обь и Енисей. Причина кроется в антропогенной нагрузке. По словам министра природных ресурсов РФ Сергея Донского, на сегодня в России порядка 80% очистных сооружений требуют полной модернизации, а в некоторых случаях и вовсе замены. Сумма, которая по оценке ведомства понадобится на такое масштабное обновления систем, равна 1,3 трлн рублей.

«Из примерно 9 тыс. действующих на сегодняшний день очистных сооружений населенных пунктов более 70% было построено 30–50 лет назад. Из них примерно 80% требуют полной модернизации, а в некоторых случаях вообще не подлежат восстановлению и должны быть построены заново, — передают «Известия» слова Сергея Донского.

Помимо Оби, протекающей на территории Новосибирской области, министерство включило новосибирскую реку Каменку в категорию рек, которым требуется «неотложная помощь».

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