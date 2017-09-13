Поклонская заявляет, что дело о повреждении памятника Николаю II возбуждено по ее запросу

Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская, известная своим почитанием Николая II, обратила внимание на Новосибирск, где недавно вандал повредил памятник бывшего императора.

«По моему депутатскому запросу возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения в городе Новосибирске памятника святого государя и цесаревича Алексея по признакам ч.1 ст. 214 УК РФ (вандализм)», – заявила изданию РБК Наталья Поклонская.

Напомним, что памятник Николаю II был открыт на территории новосибирского храма Александра Невского в июле 2017 года. Памятник, размещенный без общественного обсуждения, вызвал возмущение у части жителей Новосибирска. В частности, свой протест выразили инициаторы установки бюста Сталина, обратившись в прокуратуру. Однако РПЦ ответила на эти претензии.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, избранный от КПРФ, также считает, что Николай II не относится к ряду «интересных имен руководителей страны, замечательных личностей». В то же время, по его словам, памятник установлен на частной территории, что не является действием, требующим согласования со стороны муниципалитета.

Ситуация с памятником Николаю II и цесаревичу Алексею максимально обострилась 1 августа, когда по отношению к нему был осуществлен акт вандализма. Мужчина 37 лет пытался повредить скульптурную группу с помощью топора и был оперативно задержан Росгвардией.

«КС» писал о том, что уголовное дело в отношении данного мужчины было возбуждено сразу же после совершения преступления . Однако в сообщении, полученном от пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, не было отмечено, что дело возбуждено по депутатскому запросу, а имя Натальи Поклонской не фигурировало. При этом в ответе МВД, который приводит сама Поклонская, также сообщается, что дело было заведено еще 1 августа.

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