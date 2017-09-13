О том, какие строительные компании Новосибирска лидируют по количеству заключенных договоров долевого участия, а также, что происходит с ценами на новостройки стало известно во время заседания комитета по жилой недвижимости новосибирского филиала российской гильдии управляющих и девелоперов.



Во время заседания комитета по жилой недвижимости новосибирского филиала российской гильдии управляющих и девелоперов 12 сентября, директор по управлению проектами и инвестициями в ГК «Елка-Девелопмент» Максим Марков сообщил, что по данным аналитического сервиса «ДеКАрт», средневзвешенная цена за квадратный метр в новостройках Новосибирска второй месяц продолжает расти. Боле того стоимость за квадрат на первичном рынке продемонстрировала в августе самое высокое значение этого показателя за весь период 2017 года и составила 54, 56 тыс. руб. В аналогичный период 2016 года цена составляла 53,31 тыс. руб. за кв. м.

Претерпевает изменения структура предложений квартир по количеству комнат. Число однокомнатных студий и однокомнатных квартир увеличили свои доли на 0,4% и 0,3% к аналогичному периоду 2016 года соответственно. При этом доля 2 и 3-комнатных квартир за 8 месяцев 2017 года снизилась на 0,3% и 0,7%.

Что касается договоров долевого участия (ДДУ), то по состоянию на 27 августа ДДУ было заключено 16 тысяч. «Динамика заключения договоров с января по август 2017 года положительная», – рассказал директор по управлению проектами и инвестициями в ГК «Елка-Девелопмент». При этом 40% договоров, по словам Максима Маркова, приходится на десятку таких строительных компаний как ГК «Стрижи», «Сибакадместрой», ПСК «Сибирь», СК «Вира-Строй», ГК «КПД-Газстрой», СК «Сибирьинвест», «Капитал Инвест НСК», «Краснообскмонтажспецстрой», «Новосибирский квартал»и «Строймастер». На первую тройку — ГК «Стрижи» (7%0, «Сибакадемстрой» (7%) и ПСК «Сибирь» (5%) приходится 19% всех заключенных ДДУ. Также эксперт добавил, что большую долю рынка занимает ГК «Дискус-плюс», но застройщик, как известно, не работает в рамках долевого строительства, предпочитая организовывать жилищно-строительные кооперативы.

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