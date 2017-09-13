В субботу в Новосибирске будет перекрыт центр

Почти весь центр Новосибирска будет перекрыт днем 16 сентября. В этот день в городе состоятся праздничные мероприятия, посвященные юбилею Новосибирской области.

В эти выходные Новосибирская область будет отмечать 80 лет со дня своего образования. В центре Новосибирска запланирована масштабная развлекательная программа, поэтому на весь день 16 сентября дороги по ряду улиц будут закрыты для движения транспорта, а парковка, соответственно, запрещена. Кроме того, как уточнили в мэрии Новосибирска, временно будут перекрыты несколько улиц уже в пятницу 15 сентября. Это связано с подготовкой к празднику.

«В период подготовки и проведения мероприятий будет временно прекращено движение транспортных средств с 19:30 15 сентября до 5:00 17 сентября по ул. Ленина на участках от площади им. Ленина до ул. Советской, от ул. Советской до ул. Урицкого, от ул. Урицкого до ул. Революции», — рассказали в мэрии.

Основная программа запланирована на субботу, но уже в пятницу на площадке перед ГПНТБ откроется Международный фестиваль «Книжная Сибирь», который, к слову, посетит известный писатель Дмитрий Быков. Вечером в формате open air в ПКиО «Центральный» состоится концерт-дискотека с участием популярных новосибирских музыкантов и приглашенного гостя Родиона Газманова «Новосибирская область: во весь голос».

В основной день, 16 сентября в Новосибирске пройдут праздничные уличные мероприятия. На площади Ленина будут организованы кинопоказы художественных и документальных фильмов выдающихся деятелей кино региона, состоится концерт академического оркестра и выступление с премьерой Всероссийской гастрольной программы Государственного академического сибирского русского народного хора. Специальным гостем праздника станет уроженка Новосибирска – певица Пелагея.

Последние в этом году выходные улица Ленина будет пешеходной. Здесь будет организована масштабная экспозиция «АЛЛЕЯ 80 лет НСО», включающая 35 мини-павильонов от 30 муниципальных районов области и 5 городских округов.

«Площадка возле Оперного театра превратится в телевизионное шоу с большой музыкальной программой. Площадь возле ГПНТБ СО РАН представит ключевые прогрессивные направления развития Новосибирской области. На площадке пройдет праздничная концертная интерактивная программа. Отсюда же начнется построение Парада Российского студенчества, в котором примут участие около 6 тыс. студентов», — назвали перечень мероприятий в пресс-службе областного правительства.

На площади Пименова в этот день состоится Всероссийский фестиваль бега «Кросс нации». По словам руководителя департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Сергея Ахапова, в Новосибирске ожидается участие около 3 тыс. человек и еще порядка 10-12 тыс. участников примут участие в забеге в 12 муниципальных образованиях региона.

С наступлением темноты, с 21:50 до 22:00 гостей юбилейных мероприятий ждет праздничный фейерверк.

В связи с насыщенной программой с 9 до 22 часов 16 сентября будет ограничено движение:

— по Красному проспекту на участке от ул. Фрунзе до ул. Мостовой;

— по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта;

— по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;

— по Вокзальной магистрали на участке от проспекта Димитрова до ул. Советской;

— по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина;

— по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Сибревкома на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;

— по ул. Спартака на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Каинской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта.

На один час, с 19 часов 30 минут до 20 часов 30 минут 16 сентября, автомобилисты не смогут проехать по ул. Серебренниковской на участке от ул. Максима Горького до ул. Мостовой.

В пресс-службе мэрии Новосибирска также рассказали об ограничении стоянки автомобилей. До 5 часов 17 сентября запрет будет действовать на площади им. Ленина в районе домов №25, №27 на Красном проспекте. Кроме того, с 12 часов 14 сентября до 22 часов 16 сентября запрещено ставить автомобили:

— на парковке перед зданием ГПНТБ (ул. Восход, 15);

— на техническом проезде со стороны ул. Кирова между сквером ГПНТБ (ул. Восход, 15) и площадью Пименова.

С 10 до 22 часов 16 сентября:

— на парковке за зданием № 3 на ул. Ленина (въезд с ул. Советской);

— на парковке у здания № 33 на ул. Советской (въезд с ул. Советской).

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