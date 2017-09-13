Состоялось заседание экспертной группы по эколого-технологическим аспектам мусорной концессии Новосибирской области

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) 12 сентября прошло заседание экспертной группы по эколого-технологическим аспектам системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Новосибирской области. Депутаты заксобрания региона считают инициативу правительства «искусственным втягиванием в обсуждение».

Напомним, что для решения проблемы с обращением ТКО в Новосибирской области в правительстве для реализации концессионного соглашения с ООО «Экология-Новосибирск» было решено создать дополнительные рабочие группы по следующим направлениям: экологическое, технологическое, финансовый аудит, а также по направлению социальных и бюджетных рисков.

12 сентября в НГТУ прошло заседание экспертной группы по эколого-технологическим аспектам системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

В обсуждении приняли участие заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка, представители правительства Новосибирской области, департамента по тарифам Новосибирской области, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, депутатского корпуса, эксперты и общественники.

«Произошла «перезагрузка» работы по созданию новой региональной системы обращения с отходами, и сегодня мы начинаем обсуждение всех аспектов «с нуля», – констатировал Сергей Сёмка. – Основные вопросы повестки – поиск наиболее эффективных и безопасных технологий утилизации мусора».

Руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров доложил о нормативах накопления для населения, основанных на замерах, производившихся специалистами департамента на полигонах муниципальных образований региона в течении года. «Департаментом по тарифам произведена работа по сбору и обработке информации по массе и объёмам коммунальных отходов, исходя из категории объектов, в отношении которых могут устанавливаться нормативы накопления ТКО. Исходя из собранной информации, по категории «домовладения» в целом по субъекту норматив накопления составил 2,38 кубических метра на человека в год», – доложил Гарей Асмодьяров.

В ходе мероприятия также были представлены технологические модели строительства мусорного полигона с автоматическим сортировочным комплексом, полигона с последующим оснащением техническими установками для сжигания отходов, рассмотрены их возможные преимущества и недостатки. Кроме того, представлен опыт эксплуатации мусоросортировочной линии с учётом процента отбора, ручной сортировки, уровня экономически обоснованного тарифа.

Впрочем, часть общественников и депутатов заседанием остались недовольны, о чем свидетельствуют обсуждения в соцсетях. «Скучное обсуждение мусорной концессии», – написал на своей странице в Facebook общественник Тимур Ханов. Более резко высказался зампредседателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Заксобрания Новосибирской области, председатель рабочей группы по работе с концессионным соглашением, заключенным на строительство двух мусоросортировочных заводов Вадим Агеенко. «Подгруппы, которые создал Сергей Семка после принятия решения об отсрочке ничего не дадут. Нас сегодня втянули в обсуждение искусственно. Идет затягивание времени, мы это прекрасно понимаем. При этом нам сегодня толком слова никто не дал сказать. Нас тормозили, когда мы задавали вопросы. Надо расторгать соглашение, выходить на нулевой вариант. Я уверен, мы организуем свои депутатские слушания с привлечением специалистов», – уверен депутат.

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