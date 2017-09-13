Кемеровское УФАС назначило «МРСК Сибири» штраф в размере 32,4 млн рублей за некачественную электроэнергию. Об этом отчиталась пресс-служба ведомства.

На рекордную в этом году сумму получило штраф ПАО «МРСК Сибири». К ответственности управление привлекла антимонопольная служба, назначив штраф за подачу некачественной электроэнергии в размере 32,4 млн рублей.

«Кемеровское УФАС России оштрафовало ПАО «МРСК Сибири» (филиал «Кузбассэнерго-РЭС») на 32 451 038 рублей. К такому итогу привело грубое нарушение сетевой компании на рынке передачи электрической энергии в 2015 – 2016 годах», — говорится в пресс-релизе службы.

«МРСК Сибири» — дочернее общество ПАО «Российские сети», которое осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей.

Антимонопольщики отмечают, что в этом году данная сумма – самый крупный штраф, выписанный сетевой компании. Административное дело было возбуждено в ноябре прошлого года, после того как в УФАС обратился гарантирующий поставщик «Кузбассэнергосбыт» с просьбой привлечь к ответственности «МРСК Сибири». Обращение сводилось к тому, что «МРСК Сибири» подавала электроэнергию ненадлежащего качества с мая 2015 года по сентябрь 2016-го. Все это время не контролировалось качество электроэнергии, скрывались нарушения, сети также не содержались в надлежащем качестве, рассмотрение жалоб потребителей затягивалось. В УФАС пришли к выводу, что компания, будучи естественным монополистом, злоупотребляла своим положением.

«Эта категория дел одна из важных, поскольку касается обычных граждан, чьи права ущемляет естественный монополист. Нарушителя привлекли к ответственности. Отягчающим обстоятельством при расчете штрафа послужила повторность нарушения. При этом смягчающим фактором стало частичное устранение нарушения в процессе рассмотрения заявления и дела» – прокомментировала заместитель руководителя управления Людмила Ланцман.

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