Количество многофункциональных центров по всей России, через которые представители малого и среднего бизнеса смогут открыть расчетный счет в Бинбанке, увеличится до 300. До конца года данная услуга будет внедрена еще в 240 МФЦ Калининградской, Томской, Пензенской, Нижегородской областей, а также Пермского, Красноярского и Ставропольского края.

На текущий момент данная услуга предоставляется в 60 МФЦ Курской, Новгородской, Астраханской и Воронежской областей, а также в Республике Башкортостан. Номер расчетного счета клиент получает в момент обращения в многофункциональный центр. Сразу после этого счет можно использовать в работе, указывать в договоре с контрагентами, получать на счет средства.

Для совершения активных операций по счету (переводов, снятия средств) останется лишь активировать его в офисе Бинбанка, предоставив необходимый пакет документов. Сотрудники банка сами свяжутся с клиентом и договорятся о встрече в удобное для него время.

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