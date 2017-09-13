Скончалась депутат Госдумы Ирина Евтушенко

В Москве на 61-м году жизни скончалась депутат Госдумы РФ от группы сибирских регионов Ирина Евтушенко. Об этом сообщили ее коллеги из Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ).

Ирина Евтушенко, представляющая в Государственной Думе РФ от «Единой России» региональную группу № 6 (Республика Алтай, Алтайский край, Кемеровская область, Томская область), скончалась сегодня ночью в ЦКБ в Москве. Сообщение о смерти депутата размещено на сайте СибГМУ, где Евтушенко была заведующей кафедрой акушерства и гинекологии.

«Коллектив Сибирского государственного медицинского университета выражает соболезнования родным и близким по поводу смерти депутата Государственной Думы РФ, заведующей кафедрой акушерства и гинекологии СибГМУ, доктора медицинских наук, профессора Ирины Дмитриевны Евтушенко», — говорится в размещенном некрологе.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание депутата. Прощание состоится в Томске 16 сентября с 11:30 в Богоявленском Кафедральном соборе (пл. Ленина 7).

Депутатом Госдумы РФ Ирина Евтушенко стала в сентябре прошлого года. Более 30 лет проработала в здравоохранении. В СибГМУ под ее руководством были разработаны и внедрены в практическое здравоохранение эндоскопические методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний. Кроме того, она стояла у истоков создания областного перинатального центра, где с 2011 года была научным руководителем, а с января 2015 по 2016 год — главным врачом центра.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter