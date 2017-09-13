Новосибирские кинотеатры получают угрозы поджогов в случае показа «Матильды»

Сеть кинотеатров «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» получила письмо от православных общественников, в котором требуется отказаться от показа фильма «Матильда». В случае невыполнения требования авторы письма намекают о простоте организации поджога.

В Новосибирске, равно как и в других российских городах, вновь назревает скандал, связанный с требованиями православных общественников. На этот раз в центре скандала фильм Алексея Учителя «Матильда». Картина выйдет в прокат по всей стране 26 октября, и уже сейчас новосибирские кинотеатры начали получать обращения от православных активистов.

Намерены показывать в своих кинозалах фильм сеть кинотеатров «АртСайнс Синема Дистрибьюшн», «Победа» и киносеть «Люксор» в ТЦ «Галерея Новосибирск». Как рассказал директор по рекламе сети кинотеатров «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» Дмитрий Ким, компания получила обращение от общественной православной организации «Православное государство — Святая Русь», в котором активисты призывают отказаться от показа фильма. В своем письме общественники называют фильм «бесчеловечным оскорблением русской земли, русского народа и русской истории» и намекают на возможные негативные последствия для кинотеатров в виде поджога. В частности, православные общественники приводят цифры, из которых становится понятно, что «всего за 10 млн руб. можно сжечь все кинотеатры России». Будущие поджоги приписываются провокаторам, которые получат «свою долгожданную возможность разорвать Россию и народ».

«АртСайнс Синема Дистрибьюшн» управляет новосибирскими кинотеатрами «Седьмое небо», «Аврора», «Горизонт», а также кинотеатрами в Кемерове, Бийске и Горно-Алтайске. Кроме того, в управление сети входит киноконцертный комплекс им. Маяковского.

Тем не менее, картина получила прокатное удостоверение Министерства культуры РФ, то есть показ фильма не будет нарушать российское законодательство, а по полученным угрозам «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» планирует написать обращение в полицию.

В Новосибирской митрополии 8 сентября рассматривался вопрос будущего показа «Матильды». Участники собрания в связи с этим указали, что в последнее время участились нападки на Русскую Православную Церковь и на православие «со стороны ультралиберальной оппозиции». Митрополия призвала новосибирцев воздержаться от просмотра фильма.

Напомним, в июле с предложением организовать премьеру фильма, запрета которого добивается депутат Госдумы Наталья Поклонская, обратилась к новосибирцам начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

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