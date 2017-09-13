Дом, в котором 7 сентября взорвался газ, снесут. Уже сейчас жилой дом отключили от водо- и электроснабжения, сообщили в среду в пресс-центре мэрии.

Двухэтажный дом на восемь квартир, пострадавший на прошлой неделе от взрыва газа, восстановлению не подлежит. Жилой дом 1955 года постройки располагается в Заельцовском районе Новосибирска по адресу ул. Сеченова, 15. Из сообщения пресс-центра мэрии стало известно, что дом был признан еще в 2016 году аварийным и подлежащим сносу. Расселение городские власти должны были осуществить до 2020 года в рамках реализации подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах».

Теперь же после взрыва газа восстанавливать его не будут, а вопрос расселения жильцов будет решаться в ближайшее время. Акт об этом уже подписан. Все восемь семей (25 человек) сейчас размещены в маневренном фонде города. Из дома, у которого в результате взрыва обрушена кровля, вещи жильцов уже вывезены силами «МАСС», рабочих «Дост-Н», подрядной организации «Прима».

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter