Сибирский банк Сбербанка одобрил 1,7 тыс. ипотечных заявок онлайн

Современные каналы обслуживания и новые возможности Сбербанка набирают популярность среди клиентов Сибирского банка ПАО Сбербанк. Так, Сибирский банк одобрил 1,7 тыс. заявок на жилищный кредит онлайн на сайте «ДомКлик».

Центр недвижимости Сбербанка запустил сервис «Ипотека Онлайн» на портале «ДомКлик» в марте этого года. Клиент может совершить ипотечную сделку без посещения офиса банка, что делает процесс приобретения жилья максимально быстрым и удобным. На сайте «ДомКлик» размещаются объявления о продаже недвижимости от партнеров банка – застройщиков и агентств недвижимости. Клиент может выбрать понравившуюся квартиру и обратиться в агентство недвижимости для сопровождения сделки. При покупке квартиры через сервис «ДомКлик» действуют те же условия, что и в офисе банка.

«Для наших клиентов на первый план выходит не только качество, но и простота, и удобство предоставляемых услуг, поэтому Сбербанк создает сервисы, которые позволяют экономить время. Сервис «ДомКлик» облегчает жизнь уже с самого первого этапа – с подачи ипотечной заявки. Причем это будет не предварительная заявка, а полный пакет документов. Наши сервисы устроены так, что, при желании, клиент первый раз может прийти в банк уже на подписание кредитной документации» — отмечает директор управления по работе с партнерами Сибирского банка ПАО Сбербанк Наталья Новичонок.

Сбербанк снизил процентные ставки по жилищным кредитам в августе этого года. Новые ставки ипотеки на приобретение жилья в новостройке составят 7,4-10%, на вторичном рынке 8,9-10%. Первоначальный взнос на продукт «Приобретение готового жилья» теперь составляет 15%.

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