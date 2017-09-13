В Красноярске, Новосибирске и Барнауле прошло роад-шоу «Легенды Дакара», организованное дистрибьютором Mitsubishi в России совместно с официальными дилерами в городах Сибири — «Медведь-Холдингом», «Фастаром» и «АНТ» соответственно.

В Новосибирске мероприятие прошло 10 сентября на территории аэропорта «Северный». Главной звездой роад-шоу стал двукратный победитель ралли «Париж-Дакар», легендарный гонщик Хироши Масуока, с которым любой желающий мог не только пообщаться, но и прокатиться в одном автомобиле по специально подготовленной трассе.

Таким образом, компания Mitsubishi с одной стороны знакомила клиентов с легендарным автогонщиком, с другой, показывала, на что способны ее автомобили, и, наконец, собирала обратную связь с клиентов для того, чтобы передать в Японию и учесть при дальнейшей разработке автомобилей Mitsubishi.

Стоит отметить, что Хироши Масуока уже не в первый раз приезжает в Новосибирск. Аналогичное мероприятие несколько лет назад проводила в городе ГК «МАКС Моторс» — предыдущий дилер марки. Вместе с тем, на тот момент трасса была проложена по территории Заельцовского парка.