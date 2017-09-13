В «Стрижах» 9 сентября отпраздновали 80-летие Новосибирской области и 5-летие микрорайона. Мероприятие собрало чиновников, депутатов и более 2 тысяч жителей.

Юбилей «Стрижей» начался со спортивной программы «Зарядка со звездой», которую провели звезды спортивного олимпа. В продолжение спортивной программы праздника в лесопарковой зоне около микрорайона прошел кросс на приз ГК «Стрижи».

В течение всего дня работали интерактивные площадки, детские игровые зоны, проводились мастер-классы по изготовлению сувениров, спортивным единоборствам и хоккею.

Еще одним запоминающимся мероприятием стало знакомство с научной, культурной и исторической сторонами жизни Новосибирской области.

Вечером в микрорайоне открыли хоккейную коробку, а также скульптурную композицию «Данко». Для жителей «Стрижей» подготовили праздничный концерт при участии известных новосибирских артистов. Строительную компанию с юбилеем поздравили министр строительства Новосибирской области Сергей Боярский, депутат законодательного собрания Андрей Жирнов, представители администрации Калининского района, банков, профильных учебных заведений, а также корреспондент «Континента Сибирь» Ксения Черных.

Завершился юбилей огненным шоу.

ГК «Стрижи» отметила юбилей
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ГК «Стрижи» отметила юбилей
ГК «Стрижи» отметила юбилей
ГК «Стрижи» отметила юбилей
ГК «Стрижи» отметила юбилей
ГК «Стрижи» отметила юбилей
ГК «Стрижи» отметила юбилей
ГК «Стрижи» отметила первую пятилетку
ГК «Стрижи» отметила юбилей
ГК «Стрижи» отметила юбилей
ГК «Стрижи» отметила юбилей
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