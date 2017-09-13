В «Стрижах» 9 сентября отпраздновали 80-летие Новосибирской области и 5-летие микрорайона. Мероприятие собрало чиновников, депутатов и более 2 тысяч жителей.

Юбилей «Стрижей» начался со спортивной программы «Зарядка со звездой», которую провели звезды спортивного олимпа. В продолжение спортивной программы праздника в лесопарковой зоне около микрорайона прошел кросс на приз ГК «Стрижи».

В течение всего дня работали интерактивные площадки, детские игровые зоны, проводились мастер-классы по изготовлению сувениров, спортивным единоборствам и хоккею.

Еще одним запоминающимся мероприятием стало знакомство с научной, культурной и исторической сторонами жизни Новосибирской области.

Вечером в микрорайоне открыли хоккейную коробку, а также скульптурную композицию «Данко». Для жителей «Стрижей» подготовили праздничный концерт при участии известных новосибирских артистов. Строительную компанию с юбилеем поздравили министр строительства Новосибирской области Сергей Боярский, депутат законодательного собрания Андрей Жирнов, представители администрации Калининского района, банков, профильных учебных заведений, а также корреспондент «Континента Сибирь» Ксения Черных.

Завершился юбилей огненным шоу.

ГК «Стрижи» отметила юбилей 1 of 10