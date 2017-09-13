Генплан Новосибирска городские власти доверили НГАСУ

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (НГАСУ — Сибстрин) будет актуализировать генеральный план областного центра. Соглашение о сотрудничестве с мэрией подписано было накануне.

Генеральный план Новосибирска нуждается в обновлении, и сейчас мэрия готовит техническое задание на доработку главного городского документа. Займется же новым генпланом НГАСУ: накануне городские власти подписали соглашение о сотрудничестве с руководством вуза.

«В связи с динамичными изменениями в стране генплан города устарел, он неточен, неверен. Поэтому перед нами стоит задача актуализировать этот важный документ. Мы собираемся привлечь интеллектуальные силы Сибстрина к этой работе. Это большая задача для целого коллектива, нескольких институтов. Сейчас мы готовим техническое задание», — рассказал о ходе работы мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В частности, стороны в течение пяти лет, на которые заключено соглашение, будут взаимодействовать в сфере развития градостроительной деятельности и формирования комфортной городской среды.

Отметим, что, например, при разработке транспортной модели Новосибирска городские власти также сотрудничали с университетами – в частности, со СГУПСом. Так, модель вуза использовали для прогнозирования трафика по четвертому мосту. Однако в 2017 году СГУПС проиграл аналогичный конкурс на разработку комплексной программы развития транспортной инфраструктуры Новосибирска до 2030 года. Программой займется столичный институт.

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