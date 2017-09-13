Какие банки пользуются наименьшим доверием читателей «КС»?

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Надежный банк

Редакция «КС» предлагает своим читателям дать субъективную оценку банкам с точки зрения их надежности.

Какому из перечисленных выше банков вы меньше всего доверяете?

Результаты опроса

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