На интернет-портале правовой информации 11 сентября опубликован указ президента РФ о награждении государственными наградами. В числе награжденных есть и жители Новосибирской области.

Президент РФ Владимир Путин отметил успехи новосибирцев государственными наградами. Среди известных предпринимателей Новосибирской области медалью ордена «За заслуги перед отечеством II степени» награждены генеральный директор ЗАО «Компания Продсиб» Владимир Болтрукевич и генеральный директор компании «Вектор-БиАльгам» Леонид Никулин. Такую же медаль получил руководящий новосибирским «Горводоканалом» с 1996 года Юрий Похил.

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства» получили руководители двух организаций — директор ЗАО «Верный путь» Павел Болдырь и директор ЗАО «Лукошкино» Сергей Лутошкин. Сельхозпроизводители работают в Купинском районе.

Добавим, в начале лета президент РФ на торжественном собрании в Кремле вручил государственные премии ученым-медикам из Новосибирска.

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