За год Новосибирская область поднялась в общероссийском рейтинге содействия развитию конкуренции сразу на 42 места, с 55 до 13. Такие цифры были оглашены в ходе прошедшего в конце прошлой недели заседания профильного совета при правительстве области. Таким образом, можно сделать вывод, что эффективность работы растет, но здоровой конкуренции в регионе еще есть куда развиваться – именно этому вопросу и было посвящено заседание. Наибольшее внимание участников привлекла к себе тема конкуренции на рынке услуг связи, которая уже очень хорошо развита, но, как оказалось, все еще имеет кое-какие подводные камни.

Достижения и недочеты

Заседание провел первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков, который во вступительном слове подчеркнул важность дальнейшего развития конкуренции на территории нашей области, после чего слово взяла заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр экономического развития региона Ольга Молчанова. В ее докладе участникам заседания были приведены составляющие Стандарта развития конкуренции (утвержден распоряжением Президента РФ от 05.09.2015№1738-р) и детализация оценки НСО по показателю «Количество реализованных составляющих Стандарта». Также министр представила для обсуждения предложения по дополнению перечня приоритетных и социально значимых рынков Новосибирской области. В частности, Ольга Молчанова предложила дополнить перечень социально значимых рынков рынком высшего образования и рынком услуг физической культуры и спорта, а перечня приоритетных рынков – рынком туристических услуг и рынком информационных технологий. Если оценивать динамику показателей, то, по словам министра, в 2015 году, в год внедрения Стандарта, она составляла 21,9%, в 2016 – уже 80,25%, по итогам нынешнего года динамика должна составить 100%.

Несмотря на достигнутые результаты, основной темой доклада было то, чего достигнуть пока не удалось. К примеру, в вопросах работы естественных монополий, их тарифов и общественного контроля Новосибирская область получила 0 баллов. Более подробно эту тему осветил в своем докладе министр региональной политики Новосибирской области Игорь Яковлев и прокомментировал руководитель Департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров. Тем не менее, больше всего внимания участников привлекла не эта тема, а та, где результаты были намного лучше, но недостатки и противоречия все равно сохранялись. Речь идет о рынке услуг связи.

Телеком-дискриминация

На своих страницах «КС» уже не раз поднимал тему, связанную с размещением кабелей операторами связи на опорах «ГЭТ», «Горсовета» и «Горсетей», а также регулированием этого вопроса мэрией Новосибирска. Краеугольным камнем является как законность размещения кабелей, так и обоснованность тарифов на их размещение. Рассматриваемой проблеме уже более пяти лет. Еще в 2012 году ей был посвящен круглый стол, инициированный редакцией «КС». Непосредственно в начале 2017 года своей точкой зрения в формате интервью поделились занимавший пост генерального директора «Стартелеком-Новосибирск» Михаил Куницын, представляющий операторское сообщество, а также начальник департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска Александр Горнштейн. По мнению Михаила Куницына, именно политика властей послужила причиной ухода с рынка местных операторов связи. В свою очередь Александр Горнштейн отмечал, что у мэрии города нет цели ставить операторов связи в кабальные условия, но все должны играть по одним правилам.

Начало дискуссии по ситуации в отрасли в рамках упомянутого заседания было положено докладом заместителя руководителя Новосибирского УФАС России Натальи Камневой. Она отметила, что еще в феврале 2016 года рабочая группа ФАС предоставила комплекс мер по упрощению доступа операторам связи к объектам, принадлежащим муниципальным и государственным структурам. Уже после этого УФАС Новосибирска был зафиксирован ряд нарушений антимонопольного законодательства, в частности, дело с ФГУП «Энергетик» 2016 года.

По мнению операторов связи, если принимать во внимание размер ставки за аренду опор, то они должны быть просто золотыми

«Предприятие установило монопольно высокую цену на размещение кабельных и других конструкций сторонних организаций. В итоге стоимость размещения кабелей составила 635 рублей в месяц, причем в расчет стоимости были включены расходы на обслуживание линий, несмотря на то, что в самом договоре данная обязанность не была предусмотрена, – сообщила Наталья Камнева. – По заявке операторов связи была проведена оценка стоимости права пользования кабельными линиями, и было установлено, что она составляет значительно меньшую сумму. В итоге стоимость оптово-волоконного кабеля и других конструкций составила 294 рубля, то есть снизилась более чем в два раза». Позже еще одно нарушение было выявлено у МКП «ГЭТ», где мэрия Новосибирска определила тариф на размещение ВОЛС в размере 6330 рублей в год, но «ГЭТ» самостоятельно скорректировал ее до 7473 рублей. Такое действие не является правомерным, поскольку размер платы за пользование имуществом (в данном случае, опор) определяет собственник, а унитарные и казенные предприятия, согласно уставам, таковыми не являются. Все находящееся в их распоряжении имущество принадлежит на праве либо хозяйственного ведения, либооперативного управления, унитарное предприятие отвечает посвоим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, но не несет ответственности по обязательствам собственника. Следовательно, самостоятельно менять стоимость аренды «ГЭТ» не имел права. «Горсвет», по словам Натальи Камневой, также допустил нарушение, включив в стоимость аренды услуги по обслуживанию линий связи, но фактически их не оказывавший.

Еще одним нарушением антимонопольного законодательства, помимо завышения цен, стали дискриминационные меры в отношении арендаторов, куда вошли не только неравные условия, но и прямое препятствование работе в форме немотивированных отказов в размещении оборудования. Примером может служить ситуация в городе Куйбышеве, где оператор столкнулся с необоснованным отказом и только предписание УФАС помогло это исправить. «Многие администрации муниципальных образований на территории Новосибирской области приняли регламенты предоставления услуг по размещению оборудования связи на объектах муниципального имущества – отметила Наталья Камнева. – Но вместе с тем такая услуга предоставляется не во всех населенных пунктах».

Руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов согласился с тем, что поднятый заместителем руководителя Новосибирского УФАС вопрос очень серьезный. Напомнив еще раз о том, что, по итогам мониторинга «дорожной карты» рынок услуг связи показал, пожалуй, лучшие результаты из всех, он предложил оценить каждый субъект НСО по отдельности: «Давайте еще раз посмотрим на область – где большинство домохозяйств может выбрать, как минимум, из двух высокоскоростных операторов связи? В Новосибирске и районных центрах это возможно, но большая часть остальной территории принадлежит одному федеральному оператору и наладить здоровую конкуренцию там очень сложно». По его мнению, главным препятствием к развитию конкуренции здесь является проблема доступа к телефонной канализации, принадлежащей «Ростелекому».

Начальник департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска Александр Горнштейн взглянул на ситуацию с другой стороны: «МУПы не являются монополистами, поскольку операторы, во всяком случае, в городе, могут найти другие средства доставки линии связи к потребителю. По крайней мере, теоретически, такая возможность есть». По его словам, владельцы опор работают не на рост тарифов для тех, кто размещает оборудование по договору, а на легализацию тех, кто делает это самовольно – снять «левый» провод, согласно требованиям Роскомнадзора, уже нельзя. Еще большей проблемой, по его мнению, является устаревшая законодательная база. «Мы до сих пор работаем по законам, принятым в 1997 году» – подчеркнул Александр Горнштейн.

Итоги дискуссии подвел Владимир Знатков: «Вопрос решаемый. Я убежден, что там, где существуют регламенты по размещению, уже нет проблем. Сегодняшний вопрос на мой взгляд нуждается в более широком рассмотрении и оценке. Если «Закон о связи» устарел и мы понимаем, что его нужно менять и дополнять, то при подготовке этой темы нужно хотя бы попытаться сформулировать предложение федеральным законодателям – это в самом деле серьезный вопрос».

Первоочередной задачей заместитель председателя правительства НСО назвал введение административного регламента в тех муниципалитетах, где он еще не введен – вопросы аренды опор, как отметила Наталья Камнева, находятся в зоне ответственности местного самоуправления. «Откладывать нельзя. В течение месяца он должен быть принят в каждом муниципальном образовании – должны успеть. А в ноябре – двух месяцев на подготовку должно хватить – вопрос будет поднят снова, уже с привлечением участников рынка. Пока вопрос оставляем открытым».

В дальнейшем, отметил Владимир Знатков, в обсуждении вопросов развития конкуренции будут участвовать и представители отраслей. Первым «тематическим» мероприятием обещает стать обсуждение проблем рынка услуг связи.

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