Переданную городским властям автодорогу в военном городке Октябрьского района сдадут после ремонта через месяц. Выездное совещание на объекте провел мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Двухполосная дорога на ул. Гаранина в Октябрьском районе Новосибирска, которая проходила через жилмассив, находящийся в ведении Министерства обороны РФ, долгое время не ремонтировалась. В июле дорога перешла в муниципальную собственность и уже сейчас здесь полным ходом идут работы. Подрядчик обещает открыть отремонтированную трассу к 15 октября. На нее будет затрачено 25 млн рублей.

На текущий момент подрядчик устанавливает на всем протяжении участка (1,3 км) новый бордюрный камень. С улицы также убраны аварийные деревья, старые бесхозные сараи, вывезен мусор. МКУ «Горсвет» по периметру дороги установило 21 светильник, пять новых опор освещения, было смонтировано 750 метров воздушной линии электропередачи.

Согласно сметной документации, на участке дороги запланированы ремонт асфальтобетонного покрытия общей площадью более 13 тыс. кв. м, новый тротуар, две остановки общественного транспорта, газоны. Кроме того, вместо старых аварийных деревьев будет высажено 10 молодых. Работы по благоустройству будут проходить с 15 сентября по 15 октября.

«Это стратегический дорожный объект для Октябрьского района, в перспективе она должна стать дублёром улицы Военной и разгрузить её», – отметил необходимость ремонта дороги мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В ходе совещания глава города дал поручение профильному департаменту мэрии рассмотреть возможность и варианты соединения отремонтированной дороги с Ипподромской магистралью, что сделает улицу полноценным дублером ныне загруженной дороги по ул. Военной.

Ранее сообщалось, что городские власти продолжат работу по передаче объектов военного городка №1 в собственность муниципалитета. На совещании Анатолий Локоть отметил длительность этого процесса, но заверил, что передача земель Минобороны РФ в городскую собственность так или иначе будет завершена полностью.

«Жители бывшего военного городка обращаются ко мне часто, просят помочь в решении проблем благоустройства, уборке мусора, но, не получив территорию в муниципальную собственность, мы не имеем права вкладывать сюда бюджетные средства. Надеемся, в конечном итоге эта работа будет завершена. И тогда мы начнём благоустраивать и развивать этот микрорайон. То, что здесь будет жилой массив, абсолютно точно. Мы ведём переговоры с Министерством обороны РФ», — резюмировал мэр.

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