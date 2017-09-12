На свободу вышел основатель ЗАО «Сибакадемстрой» Дмитрий Лыков

 
 

Как стало известно «КС», бывший генеральный директор ЗАО «Сибакадемстрой» Дмитрий Лыков, осужденный по статье за мошенничество в особо крупном размере, вышел по УДО из ИК-13 Свердловской области.

Напомним, что Советский суд Новосибирска в апреле 2016 года установил, что глава строительной компании ЗАО «Сибакадемстрой» Дмитрий Лыков, занимая должность президента в организации, которая на тот момент именовалась как СП ОАО «Сибакадемстрой» (затем господин Лыков передал право на название компании «Брусника» Алексея Круковского и в 2008 году организовал свою строительную организацию, которую  назвал ЗАО «Сибакадемстрой»), используя свое служебное положение,  заключил договор с созданным им предприятием на сумму 100 млн руб .

В результате судебная инстанция  признала Дмитрия Лыкова виновным в совершении преступления по статье «мошенничество, с использованием своего служебного положения, совершённое в особо крупном размере». На основании данной статьи бизнесмену назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет со штрафом в размере 500 тыс. руб. с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Как стало известно корреспонденту «КС», Дмитрий Лыков уже вышел на свободу по УДО.  О том, что его видели в Новосибирске, «КС» подтвердили три источника. Также известно, что отбывал наказание бизнесмен в ИК-13 Свердловской области.  В пресс-службе  ГУФСИН России  по Свердловской области информации об освобождении Дмитрия Лыкова не предоставили,  сославшись на неразглашение личных данных

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