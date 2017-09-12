Кузбасские депутаты расширяют список возможных причин, по которым может покинуть свой пост Аман Тулеев

Депутаты Кемеровской области предложили внести правки в Устав региона, согласно которым глава Кузбасса будет обязан отчитываться о расходах. Кроме того, ему могут запретить иметь счета за границей.

В Кемеровской области Совет народных депутатов принял проект закона о внесении правок в Устав региона. В частности, изменения касаются отчетности главы Кузбасса. Если поправки будут приняты, то нынешний губернатор Аман Тулеев будет обязан отчитываться о своих расходах, а также не сможет иметь счета за рубежом. Последнее может стать основанием для утраты доверия со стороны президента РФ. Таким образом, поправки расширяют причины, по которым от своих обязанностей может быть отстранен губернатор. Отметим, что сейчас высшее должностное лицо в регионе отчитывается только о доходах.

Согласно сайту Совета народных депутатов Кемеровской области документ внесен на антикоррупционную экспертизу 11 сентября. Датой окончания приема заключений значится 18 сентября. Среди разработчиков поправок к уставу числится спикер совета Алексей Синицын, который получил выговор от Тулеева на первом появлении губернатора на публике после длительного отпуска.

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