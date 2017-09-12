Правительство НСО планирует сократить бюджет 2017 года на 266 млн руб.

В министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области планируют сократить бюджет региона на 2017 год на 266,23 млн руб. – льготы на ЖКУ, но при этом увеличивают расходы на содержание аппарата в связи с созданием министерства труда и соцразвития.

Об изменениях в бюджете региона говорится в пояснительной записке к проекту закона Новосибирской области «О внесении изменений в закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». Записка размещена на сайте законодательного собрания области.

В министерстве финансов и налоговой политики предлагают сократить расходную часть бюджета в текущем году на 266, 23 млн руб. В совокупности расходы областного бюджета Новосибирской области составят 124 млрд руб. вместо 123 млрд руб.

При этом среди изменений указано увеличение финансирования на 3, 15 млн руб. в связи с созданием министерства труда и социального развития Новосибирской области. А финансирование на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан уменьшено на сумму 287, 49 млн руб., что объясняется сокращением средств, поступающих из федерального центра. Также уменьшены субвенции по социальным выплатам безработным гражданам на сумму 764 млн руб.

Данные изменения планируют рассмотреть в комитетах заксобрания и затем вынести на сессию.

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