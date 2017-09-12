В 2017 году новосибирские проекты в рамках программы «Развитие-НТИ» получат 65 млн рублей

С 2016 года в Новосибирской области реализуется программа Национальной технологической инициативы. У региона, по словам губернатора Владимира Городецкого, большие шансы на получение статуса лидера НТИ.

В Новосибирской области будут завоевывать присутствие на «рынках будущего». В 2016 году регион стал пилотным регионом НТИ, а уже в настоящее время Фонд содействия инноваций начал поддержку по перспективным направлениям. Кроме того, ряд заявок одобрен и ждет федеральных грантов. Они касаются, в частности, создания новых материалов и новым систем в автоматике, разработки бортовой вычислительной платформы для помощи водителям. Многие проекты связаны с высокотехнологичной медициной: это разработка программного комплекса для реабилитации людей после инсульта, исследования генов, связанных с онкологическими заболеваниями, диагностики болезней крови и т.д. В прошлом году из федерального бюджета на развитие проектов было направлено 75 млн рублей по пяти одобренным заявкам, а в нынешнем году планируется финансировать четыре проекта на 65 млн рублей.

«Национальная технологическая инициатива ориентирована на будущее, на среднесрочную и долгосрочную перспективу – без этого нельзя планировать развитие нашей страны в XXI веке. Чтобы завоевать присутствие на «рынках будущего», важно понимать, какие товары и услуги будут конкурентоспособны в перспективе, разрабатывать и предлагать соответствующие проекты. Работа по этим направлениям будет вестись на основе самых высоких технологий», – сказал на встрече с журналистами губернатор Владимир Городецкий и подчеркнул, что регион имеет все шансы для того, чтобы стать лидером программы.

По словам губернатора, в Новосибирской области созданы рабочие группы для продвижения проектов НТИ. В ходе пресс-конференции Владимир Городецкий напомнил об открытии 14 сентября коммуникационной площадки «Точка кипения», которая станет пятой в России. На базе центра планируется проводить мозговые штурмы, совещания, форсайты и экспертные сессии.

«Уверен, что «Точка кипения» позволит объединить лучшие интеллектуальные ресурсы региона: ученых, инженеров, предпринимателей, студентов, педагогов и увеличить число проектов, ориентированных на новые высокотехнологичные рынки», – высказался Владимир Городецкий.

В начале августа, кстати, в Академпарке прошла проектная сессия, посвященная НТИ. О чем говорили участники мероприятии – в расширенном материале «КС».

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