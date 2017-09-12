В ходе традиционной встречи с журналистами губернатора Новосибирской области попросили прокомментировать, как он оценивает победу представителя партии КПРФ на довыборах по 21 округу законодательного собрания Новосибирской области.

На вопрос представителей СМИ о мнении губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, представляющего политическую партию «Единая Россия», о победе на довыборах по 21 округу законодательного собрания Новосибирской области представителя КПРФ Сергея Клестова глава региона ответил следующим образом. Так, Владимир Городецкий обратился к общей картине результатов голосования, в ходе которого было замещено 33 депутатских мандата. Губернатор особенно подчеркнул, что 30 из них получили представители «Единой России», 2 – ЛДПР и 1 – собственно, КПРФ.

«Партия «Единая Россия» завоевала доверие людей по 30 мандатам. Как можно говорить, что «Единая Россия» проиграла? Выиграла со значительным перевесом», — ответил Городецкий.

Вместе с тем, глава региона не стал отрицать, что конкретно на 21 округе за представителя «Единой России» проголосовало гораздо меньшее число людей, чем за выдвиженца от КПРФ.

«Этот округ был стабильно более коммунистическим. Самое главное для губернатора, что выборы прошли легитимно, с конкуренцией на всех абсолютно округах. Никаких серьезных жалоб, противоречащих законодательству, не было. Выборы состоялись достойно, я считаю», — подвел итог состоявшихся выборов губернатор.

К слову, о том, что на 21 округе шансов было больше у КПРФ, говорил «КС» политолог Владимир Леонтьев. Однако по мнению эксперта, это не было решающим фактором.

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