Известный писатель и оппозиционный гражданский активист Дмитрий Быков посетит Новосибирск в рамках фестиваля «Книжная Сибирь». После презентации своей новой книги и чтения лекций Дмитрий Быков примет участие в общественно-политической дискуссии на тему «Россия: образы будущего», которая пройдет вечером 17 сентября в лофт-парке «Подземка».

Писатель, поэт, журналист и телеведущий Дмитрий Быков родился в 1967 году. Является лауреатом различных литературных премий (в частности, отмечены его романы «ЖД», «Эвакуатор», «Остромов, или ученик чародея»). Известен также благодаря своей активной гражданской позиции (неоднократно принимал участие в оппозиционных мероприятиях).

Организаторы мероприятия — лофт-парк «Подземка» и Новосибирский Открытый Университет. Речь в беседе-дискуссии пойдет о перспективах российской культуры и российского человека. В пресс-релизе отмечается, что «данную встречу можно охарактеризовать как практику пророчества». По мнению организаторов, именно писатели и поэты могут дать более точные исторические прогнозы, чем политики и философы.

Данное мероприятие будет последним в рамках визита Дмитрия Быкова в Новосибирск. 16 сентября писатель прочтет две лекции об особенностях жанра эпопеи: в конференц-зале ГПНТБ и в НГУ. А 17 сентября в библиотеке пройдет литературный семинар «Профессиональное ревю Дмитрия Быкова». В этот же день в книжном магазине «Плиний Старший» писатель представляет свою новую книгу «Июнь».

Напомним, что Дмитрий Быков ранее уже посещал Новосибирск. Так, в 2011 году писатель принимал участие в проведении «Тотального диктанта», читая свой текст в аудитории НГУ. Выступая на встрече с журналистами, Быков заявил, что в своих произведениях старается учить «непрагматичному отношению к жизни».

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