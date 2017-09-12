Следственный комитет по Новосибирской области сообщает, что начальник Управления финансов и налоговой политики города Бердска подозревается в халатности. Причиненный муниципалитету ущерб оценивается более чем в 7 млн руб.



Уголовное дело в отношении начальника Управления финансов и налоговой политики администрации города Бердска возбуждено по статье о халатности. Следствие считает, что в 2015 году подозреваемая незаконно передала ключи электронной подписи, которые позволяют осуществлять финансовые операции с бюджетными средствами муниципалитета, своей подчиненной. В итоге эта сотрудница в 2015-2016 годах перечислила на свои счета и счета своих знакомых деньги, принадлежащие Бердску. Таким образом было похищено больше 7,2 млн руб.

В отношении самой сотрудницы уже вынесен обвинительный приговор. Она получила 3 года и 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф — 300 тыс руб.

Однако, сотрудники УФСБ России по НСО также посчитали необходимым возбудить дело в отношении ее начальницы, которая незаконно предоставила женщине электронные подписи, что и сделало преступление возможным. Расследование продолжается.

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