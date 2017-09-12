В «Сибэко» назвали сумму ущерба от пожара на ТЭЦ-2

Сибирская энергетическая компания оценила, в какую сумму ей обойдется замена трансформатора, взорвавшегося 26 августа на ТЭЦ-2. О последствиях рассказал генеральный директор компании Руслан Власов.

Порядка 60 млн рублей потратит АО «Сибэко» на замену трансформатора, взрыв которого повлек за собой пожар и отключение электричества у более чем 18 тыс. человек в Ленинском районе Новосибирска.

«На ТЭЦ-2 произошло повреждение трансформатора, ущерб мы оцениваем в сумму около 60 млн рублей. Эти деньги будут потрачены на замену оборудования», — сказал на пресс-конференции генеральный директор «Сибэко» Руслан Власов.

По словам главы компании, выход из строя одного трансформатора никак не повлиял на подготовку к отопительному сезону. Уже 7 сентября АО сообщало о готовности к началу подачи тепла в дома новосибирцев. Сейчас «Сибэко» ждет выхода соответствующего постановления.

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