На заседании правительства Новосибирской области был внесен ряд новых мер в региональную программу поддержки сельхозпроизводителей. Так, на предоставление субсидий из областного бюджета будут выделены еще 100 млн рублей.

Как подчеркнул на заседании правительства Новосибирской области, состоявшимся 11 сентября, губернатор Владимир Городецкий, поддержка местных аграриев — одна из наиболее актуальных задач, стоящих перед региональными властями. В связи с этим на заседании было одобрено предоставление дополнительной субсидии размером в 100 млн рублей фермерам региона.

На средства господдержки аграрии могут возместить часть затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам на льготных условиях, полученным в российских кредитных организациях. Кроме того, средства будут предоставлены на закупку ГСМ, запасных частей и материалов для ремонта техники, минеральных удобрений, а также средств защиты растений для проведения сезонно-полевых работ.

«Согласно изменениям, уточняются цели предоставления субсидий фермерам и товаропроизводителям региона, по которым предусмотрено финансовое обеспечение затрат в связи с производством товаров или оказанием услуг. Кроме того, включается норма, предусматривающая, что неиспользованные в отчетном финансовом году остатки субсидий подлежат возврату в доход областного бюджета», – сообщил министр сельского хозяйства Василий Пронькин.

Глава регионального минсельхоза также обратил внимание, что изменения в госпрограмму «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2015-2020 годы» учитывают все изменения федерального законодательства. В частности, устанавливаются показатели результативности использования субсидий по направлениям господдержки, среди которых – площадь закладки многолетних насаждений, численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород, размер застрахованных посевных площадей, количество новых постоянных рабочих мест и т.д.

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