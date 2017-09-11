Правительство Новосибирской области предоставит субсидию на обновление парка подвижного состава общественного пассажирского транспорта в Новосибирске. Соответствующее решение было одобрено сегодня на заседании правительства.

В понедельник на заседании правительства Новосибирской области было одобрено предоставление субсидии Новосибирску на обновление парка подвижного состава трамваев. Размер субсидии составит 150 млн рублей. Господдержка будет оказываться в рамках программы «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области на 2014 – 2021 годы». О ее реализации рассказал на заседании министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

«Модернизация подвижного состава трамваев города Новосибирска позволит решить ряд актуальных вопросов, среди которых – экономия электроэнергии, уменьшение сходов с линии по техническим неисправностям, повышение привлекательности трамваев для пассажиров», – сказал Анатолий Костылевский и напомнил о созданном мэрией Новосибирска российско-белорусском предприятии по модернизации трамваев.

Глава областного минтранса в связи с этим отметил, что правительство региона решило поддержать мероприятия по модернизации трамваев, учитывая ограниченность бюджетных ресурсов областного центра. Кроме того, по словам Костылевского, с такой просьбой поступало обращение от мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

В свою очередь губернатор Владимир Городецкий обратил внимание на экономическую эффективность обновления новосибирского трамвайного парка в формате сотрудничества с белорусской стороной. Совместная работа, по его словам, снижает стоимость одного трамвая на 7 млн рублей – с 25 млн до 18 млн рублей.

«Теперь город должен проконтролировать закупку 12 трамваев, деньги уже выделены. В перспективе будет актуально обсудить вопрос сотрудничества с соседними регионам, по обновлению их трамвайного парка», – отметил Владимир Городецкий.

Из областного бюджета будет также оказана поддержка перевозчикам на приобретение не менее 70 автобусов для сельских территорий Новосибирской области. На это выделят 50 млн рублей.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter