В министерстве строительства и ЖКХ РФ подвели итоги 3-го ежегодного конкурса. Из 48 финалистов – четверо из Сибири.

На заседание конкурсной комиссии минстроя России были рассмотрены проекты 167 участников по 11 номинациям конкурса. В результате изучения заявок комиссия отобрала 48 финалистов по 9-ти номинациям. В двух номинациях – «Лучшие правила землепользования и застройки» и «Лучший реализованный проект развития застроенных территорий» финалистов решено не утверждать, сообщает сайт «Единый реестр застройщиков».

В результате из Сибирского федерального округа оказалось четверо победителей. Так в номинации «Лучший реализованный проект комплексного освоения» одним из 8 финалистов стал город-спутник «Лесная поляна» в г. Кемерово. Среди «Лучших реализованных проектов в моногороде в рамках программы «Пять шагов благоустройства» жюри отметило строительство бульвара и сквера с фонтаном, местами отдыха в микрорайоне №10 г. Северска Томской области. В номинации «Лучший реализованный проект строительства объекта социальной инфраструктуры» победили концертный зал «Сибирь», который входит в состав культурно-досугового центра «Пушкинский» в г. Барнаул и детский сад на 230 мест в п. Кольцово Новосибирской области.

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