«Сименс Финанс» поможет получить льготы от Минпромторга и Фонда развития промышленности

Программы предусматривают скидку до 625 тыс.руб. на лизинг транспорта и техники и займ на авансовый платёж под 1% годовых

«Сименс Финанс» совместно с Фондом Развития Промышленности представляет программу финансового обеспечения лизинговых проектов. Если ваша компания собирается приобрести новое промышленное оборудование, чтобы модернизировать производство, и соответствует условиям программы, ФРП может предоставить целевой займ на авансовый платеж до 500 млн руб. под 1% годовых. «Сименс Финанс» возьмёт на себя организацию лизинговой сделки и подготовку документов для Фонда. Целевой займ на срок до 5 лет может составить до 27% стоимости оборудования, что позволит компаниям Новосибирской области существенно сэкономить.

Лизинговая компания также готова помочь сэкономить на покупке колёсного транспорта и спецтехники. Например, чтобы получить скидку до 12,5% от стоимости транспортного средства, достаточно заключить договор лизинга от 12 месяцев, в срок до 01.12.2017. Скидка предоставляется в рамках программы Минпромторга по субсидированию колёсного транспорта, произведённого в 2016 и 2017.

Для максимально оперативного одобрения скидки заполните экспресс-заявку на сайте или обратитесь в любое из представительств компании за подробным расчётом. Консультации специалистов также доступны по телефону 8 800 2000 180 (звонок бесплатный по РФ).

Подробная информация указана на сайтах Фонда Развития Промышленности и Минпромторга.

Представительство «Сименс Финанс» в Новосибирске:

Бизнес-центр «Гринвич» (ул. Красноярская, 35), офис 501

Тел.: (383) 328-08-32

Для иногородних компаний работает бесплатная справочная:

8-800-2000-180

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ООО «Сименс Финанс» — лизинговая компания с иностранными инвестициями, предоставляющая эффективные решения для приобретения транспорта, техники и оборудования. «Сименс Финанс» приобретает и передаёт в лизинг современное оборудование, произведённое «Сименс», а также оборудование с комплектующими «Сименс»; осуществляет модернизацию оборудования клиентов, финансирует малый и средний бизнес и крупные предприятия различных отраслей экономики. Региональная сеть одного из крупнейших лизингодателей страны сегодня включает 24 офиса. С 1999 года компания реализовала более 27 000 лизинговых проектов на всей территории РФ. К 01.06.2017 портфель «Сименс Финанс» превысил 39,0 млрд руб, объем нового бизнеса за 6 мес. 2017 (по методике Leaseurope) — 14,6 млрд руб., сумма новых договоров лизинга за этот же период — 22,3 млрд руб. Подробная информация: www.siemens.ru/finance

«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) – мировой технологический концерн, который на протяжении более 165 лет олицетворяет собой высокий уровень инжиниринга, инноваций, качества, надежности и проявляет глобальный подход к бизнесу. Компания ведет свою деятельность в более чем 200 странах и специализируется в таких областях, как электрификация, автоматизация и дигитализация. «Сименс» – один из крупнейших в мире поставщиков энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Предприятие занимает лидирующие позиции в сфере строительства морских ветряных электростанций, является одним из ведущих производителей парогазовых установок для эффективного производства энергии и поставщиком решений для ее передачи. «Сименс» – пионер в области инфраструктурных решений, технологий автоматизации и программного обеспечения для промышленности. Более того, компания является крупным производителем медицинского оборудования для визуализации (компьютерных и магнитно-резонансных томографов) и лабораторной диагностики. В 2016 финансовом году, завершившемся 30 сентября, оборот концерна составил 79,6 млрд. евро, а чистая прибыль – 5,6 млрд. евро. На конец сентября 2016 года в «Сименс» работали 351 тысячи сотрудников по всему миру. Более подробная информация: www.siemens.com и www.twitter.com/siemens_press

ООО «Сименс» является головной компанией «Сименс» в России, Беларуси и Центральной Азии. В этих странах концерн работает по всем традиционным направлениям своей деятельности, присутствует более чем в 40 городах и является одним из ведущих поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для модернизации ключевых отраслей экономики и инфраструктуры. ООО «Сименс» насчитывает около 2900 сотрудников. Оборот в 2016 финансовом году (по состоянию на 30 сентября) составил 1,2 млрд. евро. Более подробная информация доступна на Интернет-сайте: www.siemens.ru

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