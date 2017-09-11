Победивший на выборах главы Бурятии Алексей Цыденов изменит состав правительства республики

После оглашения результатов выборов на пост главы Республики Бурятия Алексей Цыденов, ставший главой региона, пообщался с журналистами и сообщил, что в республиканском правительстве ожидаются кадровые перестановки.

До подведения итогов выборов исполнявший обязанности главы Бурятии, а после голосования избавившийся от приставки «и.о.» Алексей Цыденов о своей победе сказал журналистам, что высокий результат на выборах налагает на него большую ответственность.

«Теперь надо работать, не покладая рук, чтобы оправдать доверие людей. Это карт-бланш, доверие на то, что будут реализовываться планы по улучшению жизни в республике. После выборов жизнь только начинается», — передает ТАСС слова нового главы республики.

На пресс-конференции Цыденов также сообщил представителям СМИ, что в кадровом составе бурятского правительства произойдут изменения. Он подчеркнул, что не стоит ожидать «кардинальных» кадровых перестановок, но так или иначе новые назначения и увольнения будут. Уже написал заявление об увольнении по собственному желанию зампред правительства республики по социальному развитию Владимир Матханов. Относительно этого Цыденов высказался, что между ним и Матхановым существовала договоренность о работе зампреда до конца избирательной кампании. Насчет других планируемых кадровых изменениях глава республики не стал подробно говорить, но отметил, что будут решения и по министрам, и по заместителям.

О своих дальнейших планах Адексей Цыденов также рассказал, что планирует и дальше посещать районы Бурятии, потому что эти поездки «стимулируют работать так, чтобы не было стыдно [в районы] возвращаться».

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