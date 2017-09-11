Председатель новосибирского облизбиркома: я не могу назвать явку рекордно-низкой

Сегодня походит пресс-конференция председателя избирательной комиссии НСО Ольги Благо. В ходе встречи она заявила, что не может назвать явку на выборах 10 сентября в Новосибирской области рекордно-низкой.

Речь идет о довыборах по 21 округу законодательного собрания Новосибирской области. Явка на них составила 13,11 %. «Я бы не говорила о рекордно-низкой явке избирателей», — сказала Ольга Благо. По ее словам, в прошлый раз на общие выборы на этой же территории на участки пришло 24% избирателей, а явка на довыборах всегда ниже, при этом в данном случае она составила даже больше половины от тех, кто участвовал в общем голосовании.

Ольга Благо отметила, что избирательная комиссия заинтересована в том, чтобы на выборы ходило максимальное количество избирателей. Однако, повлиять на явку напрямую избирком не может. «Наша задача — максимальное информирование населения о предстоящих выборах и заявленных кандидатах, — пояснила она. — А дальше уже избиратели, наблюдая кампанию, принимают решение». По словам председателя облизбиркома, во многом явка зависит от того, как работали команды кандидатов в ходе предвыборной кампании, насколько активно они вели агитацию. Интересно, что об этом же в комментарии «КС» говорил политолог Владимир Леонтьев.

Сравнивая Новосибирскую область с другими регионами, Ольга Благо отметила, что на довыборах бывает явка и ниже — вплоть до 5%. «Конечно, это не очень здорово. Но, тем не мене, говорить о том, что здесь чья-то вина есть, я бы не стала», — заметила она.

Также Ольга Благо уверена, что население округов было в достаточной степени проинформировано о предстоящих выборах. По ее словам, избирательная комиссия провела все необходимые для этого мероприятия. Интересно, что, по ее словам, на горячую линию обращались люди, желавшие принять участие в голосовании, однако проживающие на тех округах, на которых выборы в этом году не проводились. Подобных звонков поступило около ста.

Что касается сельских районов Новосибирской области, то, например, в Коченевском районе явка составила более 46%. Поясняя это, Ольга Благо отметила, что общее число избирателей на этой территории — всего 800 человек. «Люди, которые там проводят агитацию, максимально приближены непосредственно к самим избирателям. Они их лично знают», — пояснила она. Если сравнивать эту ситуацию с довыборами на округе №21, то там число избирателей более 57 тысяч. И встретиться лично с каждым не представляется возможным. «Поэтому применяются не только встречи с избирателями. Хотя в рамках именно этой избирательной кампании проходило много непосредственно встреч с избирателями. Но всех охватить невозможно. Много было и агитационных печатных материалов», — отметила председатель облизбиркома.

«Мы проводим работу по повышению правовой культуры избирателей, и надеемся, что в будущем нам удастся повысить явку», — подытожила Ольга Благо.

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