Утром в понедельник спасатели ликвидировали крупный пожар. Горел спортивный ангар, находящийся в Бердске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

За один час был потушен пожар, распространившийся на 450 кв. м в манеже бердской ДЮСШ «Авангард». Сообщение о возгорании поступило в оперативную службу МЧС России по Новосибирской области в 7:40 по местному времени. Когда пожарные прибыли на место, то манеж горел уже на большой площади. Выяснилось, что охранник, обнаружив возгорание, пытался ликвидировать его своими силами. Для тушения возгорания повышенного номера сложности пожарные в составе 14 человек привлекли 4 единицы техники. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание.

«На объекте в зале для занятий велоспортом, предположительно, произошло короткое замыкание электропроводки в щитке. Пожарную охрану вызвали поздно, так как пытались самостоятельно тушить огонь. Когда приехали подразделения, уже практически по всей площади горело внутри ангара», — рассказал начальник Бердского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России Константин Рожко.

Поскольку спортивный зал полностью выгорел, руководство ДЮСШ «Авангард» должно будет решить вопрос, где теперь заниматься детям.

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